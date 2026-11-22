Сегодня, 22 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 9-й тур. Расписание 22 ноября (время московское):

12:00. «Енисей» Красноярск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область;

13:00. «Омичка» Омская область — «Корабелка» Санкт-Петербург;

17:30. «Протон» Саратов — «Локомотив» Калининградская область;

18:30. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Краснодар.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.