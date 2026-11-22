Женская волейбольная команда «Корабелка» из Санкт-Петербурга одержала победу над командой из Омской области «Омичка» в матче 9-го тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2026/2027. Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) в пользу гостей.

В следующем туре «Омичка» сыграет с московским «Динамо». «Корабелка» в 10-м туре встретится с «Динамо» из Краснодара».

Чемпионат России состоит из двух этапов –предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.