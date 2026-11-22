Сегодня, 22 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись матчи 9-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур. Результаты 22 ноября:

«Локомотив» Новосибирск — «Ярославич» Ярославль — 3:0 (25:19, 25:18, 25:16);

«Нова» Новокуйбышевск — «Зенит» Санкт-Петербург — 1:3 (29:27, 21:25, 22:25, 15:25);

«Зенит-Казань» Казань — «Кузбасс» Кемерово — 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:19);

«МГТУ» Москва — «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:17);

«Горький» Нижний Новгород — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:20, 19:25, 21:25, 21:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».