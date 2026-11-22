Сегодня, 22 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 9-й тур. Результаты 22 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 1:3 (22:25, 25:23, 17:25, 18:25);

«Омичка» Омская область — «Корабелка» Санкт-Петербург — 0:3 (21:25, 20:25, 17:25);

«Протон» Саратов — «Локомотив» Калининградская область — 3:1 (14:25, 25:16, 25:19, 25:23);

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Краснодар — 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.