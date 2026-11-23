Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура женской Суперлиги после двух поражений подряд. Встреча с «Енисеем» завершилась со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:17, 25:18).

«Установка сегодня была показывать максимально свой агрессивный волейбол, подавать сильную подачу, рисковать. После прошлого матча, который мы проиграли Саратову, нужно было реабилитироваться и показывать максимально хорошую игру с хорошим настроем.

Где-то получалось, где-то много ошибались на своей подаче, но настрой команды мне очень понравился. То есть сегодня они вышли именно так, как нужно, настроенные выигрывать матч. Они со злости вышли, играли, давили всё время на подаче. Ещё раз говорю: где-то получалось, где-то нет, но по большому счёту с задачей сегодня справились. Потому что «Енисей» — это, я считаю, прекрасная команда. Она в этом году