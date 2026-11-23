Сегодня, 23 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 9-й тур. Расписание 23 ноября:

16:30 — «Динамо-Метар» Челябинск — «Тулица» Тульская область.

18:00 — «Минчанка» Минск — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

19:00 — «Динамо М» Москва — «Динамо-Ак Барс» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.