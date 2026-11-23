Женская волейбольная команда «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержала победу в матче с «Минчанкой» из Минска в рамках 9-го тура женского чемпионата России среди команд Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (35:37, 22:25, 25:18, 25:15, 15:12) в пользу петербуржцев.

В следующем туре минская команда сразится с коллективом из Тульской области «Тулица». «Ленинградка» в 10-м туре встретится с «Заречьем-Одинцово» из Московской области.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.