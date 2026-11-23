«Динамо-Ак Барс» из Казани одержало победу в матче с московским «Динамо» в рамках 9-го тура женского чемпионата России среди команд Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе в Москве и завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:20) в пользу гостей.

В 10-м туре московское «Динамо» сыграет с «Омичкой» из Омской области. Встреча пройдёт 28 ноября. «Динамо-Ак Барс» в следующем туре встретится с саратовским «Протоном». Матч запланирован также на 28 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.