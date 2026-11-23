Сегодня, 23 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 9-й тур. Результаты 23 ноября:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Тулица» Тульская область — 0:3 (22:25, 18:25, 22:25);

«Минчанка» Минск — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 2:3 (37:35, 25:22, 18:25, 15:25, 12:15);

«Динамо» Москва — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 20:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.