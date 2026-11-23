В Турции завершился 10-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 93 очка.

«Вакифбанк» Марины Марковой обыграл со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:21, 23:25, 15:9) «Ильбанк». Маркова принесла команде 33 очка и стала самым результативным игроком встречи.

«Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:19) победил «Бешикташ» Полины Шемановой. Обе россиянки набрали по 13 очков.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 3:1 (26:24, 25:20, 20:25, 25:14) одолел «Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой. Акимова принесла команде 24 очка и стала самым результативным игроком встречи. В активе Пипуныровой два очка.

«Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, уступил «Синнаде» со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25). Прасолова набрала два очка, Ваганова – шесть, Асташина не принесла очков команде.

«Кузейбору» Маргариты Курило уступил «Экзачибаши» со счётом 0:3 (15:25, 23:25, 22:25). Россиянка очков не набрала.

Матч между «Фенербахче» Арины Федоровцевой и «Арас Карго» перенесён.

После 10-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой возглавляет турнирную таблицу, «Фенербахче» Федоровцевой занимает третье место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – четвёртое, «Галатасарай» Акимовой – пятое, «Кузейбору» Курило – седьмое, «Гёзтепе» Асташиной, Прасоловой и Вагановой – восьмое, «Бешикташ» Шемановой – 10-е, «Зерен Спор» Пипуныровой – 13-е.