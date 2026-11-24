Мужская волейбольная команда «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграла «Оренбуржье» из Оренбурга в матче 9-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:18, 23:25, 25:15).

В следующем туре «Динамо-ЛО» сразится с «Динамо-Урал» из Уфы. Матч состоится 27 ноября. «Оренбуржье» сыграет с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Эта встреча назначена на 28 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание дейс