Сегодня, 24 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч 9-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур. Результаты 24 ноября:

«Оренбуржье» Оренбург — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 1:3 (16:25, 18:25, 25:23, 15:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».