Стала известна символическая сборная по итогам 9-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Имена лучших игроков 9-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд были опубликованы в телеграм-канале Суперлиги.

Волейбол. Символическая сборная 9-го тура Суперлиги-2026/2027 у женщин:

доигровщик: Камила Реброва – «Динамо-Ак Барс»;

доигровщик: Бранка Тица – «Уралочка-НТМК»;

диагональная: Виктория Руссу – «Ленинградка»;

либеро: Наталья Някина – «Тулица»;

связующая: Рада Перович – «Тулица»;

блокирующая: Александра Захарова – «Корабелка»;

блокирующая: Надежда Владыко – «Минчанка».