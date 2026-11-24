Стала известна символическая сборная по итогам 9-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Имена лучших игроков 9-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд были опубликованы в телеграм-канале Суперлиги.
Волейбол. Символическая сборная 9-го тура Суперлиги-2026/2027 у женщин:
доигровщик: Камила Реброва – «Динамо-Ак Барс»;
доигровщик: Бранка Тица – «Уралочка-НТМК»;
диагональная: Виктория Руссу – «Ленинградка»;
либеро: Наталья Някина – «Тулица»;
связующая: Рада Перович – «Тулица»;
блокирующая: Александра Захарова – «Корабелка»;
блокирующая: Надежда Владыко – «Минчанка».