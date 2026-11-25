Стали известны составы групп Лиги наций — 2027 по волейболу среди женщин с участием России
Лига наций по волейболу (VNL) представила составы групп турнира на 2027 год, в котором примет участие сборная России. Розыгрыш Лиги наций — 2027 среди женщин начнётся 2 июня. Среди принимающих стран — Канада, Бразилия, Китай, США, Нидерланды, Турция и Япония.
Женская сборная проведёт предварительный этап в Бразилии, Китае (Макао) и Турции.
Пулы женской Лиги наций – 2027
Неделя 1 (2–6 июня)
- Канада: Канада, Германия, Доминиканская Республика, Франция, Бельгия, Украина;
- Бразилия: Бразилия, Италия, Польша, Нидерланды, Сербия, Россия, Чехия;
- Китай: Китай, Турция, США, Япония, Таиланд, Словения.
Неделя 2 (16–20 июня)
- Макао, Китай: Китай, Польша, Канада, Россия, Доминиканская Республика, Чехия, Таиланд;
- США: США, Бразилия, Япония, Сербия, Франция, Бельгия;
- Нидерланды: Нидерланды, Италия, Турция, Германия, Украина, Словения.
Неделя 3 (7–11 июля)
- Бразилия: Бразилия, Китай, Сербия, Германия, Таиланд, Украина;
- Турция: Турция, Польша, Россия, Чехия, Франция, Бельгия, Словения;
- Япония: Япония, Италия, США, Нидерланды, Канада, Доминиканская Республика.
В рамках предварительного этапа каждая сборная проведёт по 12 матчей – по четыре на каждой игровой неделе. Финальный этап среди женщин пройдёт с 21 по 25 июля.
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