Пресс-служба Лиги наций по волейболу опубликовала расписание предварительного этапа турнира среди мужчин, который состоится в 2027 году. В нём примут участие российские волейболисты. В рамках предварительного этапа каждая сборная проведёт по 12 матчей, по четыре на каждой неделе. Финальный этап в соревновании среди мужчин пройдёт с 28 июля по 1 августа.

На первой неделе турнира, который пройдёт в Бразилии с 9 по 13 июня, Россия проведёт матчи с Аргентиной, Бразилией, Болгарией и Ираном.

Вторую неделю соревнований россияне проведут на Филиппинах в период с 23 по 27 июня, где сразятся с Японией, Словенией, США и Китаем.

Третья неделя Лиги наций для российских волейболистов пройдёт в Японии с 14 по 18 июля — там команду ожидают встречи с Турцией, Италией, Францией и Кубой.