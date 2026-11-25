Стала известна символическая сборная по итогам 9-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Имена лучших игроков 9-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди мужских команд были опубликованы в телеграм-канале Суперлиги.

Волейбол. Символическая сборная 9-го тура Суперлиги-2026/2027 у мужчин:

доигровщик: Станислав Динейкин – «Зенит»;

доигровщик: Марко Седлачек – «Динамо-ЛО»;

диагональный: Антон Семышев – «Динамо»;

либеро: Максим Максименко – «Оренбуржье»;

связующий: Лучано Де Чекко – «Локомотив»;

блокирующий: Юрий Цепков – «Динамо-ЛО»;

блокирующий: Никита Иванов – МГТУ.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».