Московские «Динамо» одержало победу над командой «Газпром-Югра» из Сургута в матче 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:16).

В следующем туре «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». «Газпром-Югра» сыграет с «Ярославичем». Встречи запланированы на 2 декабря.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона женской Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».