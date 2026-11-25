Сегодня, 25 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся матч 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 25 ноября:

«Динамо» Москва – «Газпром-Югра» Сургут - 3:0 (25:23, 25:20, 25:16).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».