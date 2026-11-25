Главный тренер «Корабелки» Александр Климкин объяснил, что ему нравится в своей команде, и рассказал, какой волейбол хотел бы видеть от своих подопечных.

Напомним, Климкин возглавил петербургский клуб перед началом сезона-2026/2027.

«Это молодой, но быстро развивающийся клуб с интересными целями и амбициями. Кроме того, костяк команды составляют молодые и талантливые волейболистки. Я когда начал знакомиться с командой и с составом, мне вспомнилось «Белогорье» с Бирюковым, Даниловым, Мусэрским, Красиковым, Ильиных. Я тогда ещё выступал за «Нову», и мне очень нравилось, как играют эти ребята. Молодые, задорные, смелые, быстрые. Мне кажется, с «Корабелкой» можно попробовать сделать что-то подобное. У нас тоже много талантливых и перспективных игроков.

Какую команду хочу построить в плане игрового почерка? У нас есть игроки, которые хорошо нападают с высоких мячей, а есть те, которые не обладают высоким ростом, но быстро сбивают мячи. Я хотел бы увеличить скорость игры, насколько это возможно. Чтобы наш волейбол был больше похож на мужской. Но для этого нам нужно много работать над качеством приёма», — приводит слова Климкина «БО Спорт».