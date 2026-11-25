Главный тренер «Корабелки» Александр Климкин рассказал о первом опыте работы с женским клубом. До петербургской команды специалист возглавлял только мужские коллективы.

«С девушками я общаюсь мягче. Они в принципе гораздо эмоциональнее мужчин. И им не надо серьёзных поводов, чтобы расплакаться. Были моменты даже на тренировке – стоит девочка, у неё полные глаза слёз. «Что случилось? – «Не получается» – «Ну, чего плакать-то сразу? Давай успокоимся, всё исправимо».

Однозначно стал больше себя контролировать в использовании крепких выражений. Через какое-то время после начала чемпионата я пообщался на эту тему с девочками. Говорю: «Вы свои эмоции выбрасываете на площадке, у меня нет такой возможности. Но я тоже волнуюсь и переживаю. Поэтому иногда у меня будет вырываться что-то нецензурное». Заранее извинился перед ними и попросил, чтобы ни в коем случае никто не принимал на свой счёт. Иногда надо выругаться, а волейболистка после ошибки может подумать, что я ругаю её. И опять слёзы или обиды. Нам это точно не нужно. Конечно, бывают моменты в игре, когда игроки делают абсолютно не то, что ты хочешь – тут сложно сдержаться. Но в целом я сторонник того, чтобы доносить всё без криков и ультиматумов», — приводит слова Климкина «БО Спорт».