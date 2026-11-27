Сегодня, 27 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся матчи 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 10-й тур. Расписание на 27 ноября (время московское):

17:00. «Динамо-Урал» Уфа – «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

18:00. МГТУ Москва – «Зенит-Казань».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».