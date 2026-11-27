Сегодня, 27 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся матчи 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 10-й тур. Расписание на 27 ноября (время московское):

19:00. «Корабелка» Санкт-Петербург – «Динамо» Краснодар;

19:30. «Тулица» Тульская область – «Минчанка» Минск.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.