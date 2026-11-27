Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» из Казани одержала победу над московской командой МГТУ в матче 10-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2 (30:32, 25:17, 25:22, 21:25, 15:11) в пользу гостей.

В 11-м туре МГТУ сыграет с командой из Нижнего Новгорода «Горький». «Зенит-Казань» в следующем туре встретится с «Динамо-Урал» из Уфы.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым сопернико