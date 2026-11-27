Женская волейбольная команда «Корабелка» из Санкт-Петербурга одержала победу над краснодарским «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) в пользу петербуржцев.

«Корабелка» занимает вторую строчку в турнирной таблице. По итогам 10 игр команда набрала 25 очков. Краснодарское «Динамо» располагается на 10-й строчке. В активе команды 12 очков после 9 игр.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Этот рау