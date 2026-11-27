Сегодня, 27 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 27 ноября:

«Динамо-Урал» Уфа — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 0:3 (26:28, 22:25, 17:25);

МГТУ Москва — «Зенит-Казань» Казань — 2:3 (32:30, 17:25, 22:25, 25:21, 11:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».