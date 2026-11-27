Сегодня, 27 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 27 ноября:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо» Краснодар — 3:0 (25:15, 25:17, 25:19);

«Тулица» Тульская область — «Минчанка» Минск — 3:1 (25:27, 25:16, 25:17, 25:18).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.