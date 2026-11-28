Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает 25-летняя российская доигровщица Марина Маркова, одержал победу над бельгийским «Астериксом» в матче 1-го тура женской Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:14).

Маркова и её одноклубница Тияна Бошкович принесли команде по 14 очков. Сербка была признана MVP матча. Самым результативным игроком «Астерикса» стала 27-летняя нидерландская диагональная Ирис Шольтен. Она также набрала 14 очков.

Турецкий «Вакифбанк» и бельгийский «Астерикс» входят в группу А вместе с польским «УНО Ополе» и французским «Мюлузом».