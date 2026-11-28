Турецкий женский волейбольный клуб «Галатасарай», за который с этого сезона выступает 24-летняя российская диагональная Вита Акимова, победил польский «Будовляны Лодзь» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 25:21).

Акимова принесла команде 22 очка и стала самым результативным игроком своей команды. На одно очко больше набрала румынская догровщица Родица Бутерец, выступающая за «Будовляны Лодзь».

Турецкий «Галатасарай» и польский «Будовляны Лодзь» входят в группу E вместе с немецким «Тюрингеном» и румынским «Волунтари».