Россиянка Толок набрала 39 очков и стала MVP матча в Лиге чемпионов

Женский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает 23-летняя российская диагональная Татьяна Толок, одержал победу в 1-м туре группового этапа женской Лиги чемпионов-2026/2027. Команда обыграла другой итальянский клуб, «Имоко Конельяно», со счётом 3:2 (18:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:13).

Толок набрала 39 очков, стала самым результативным игроком встречи и была признана MVP матча. В составе «Конельяно» самой результативной стала шведская диагональная Изабелла Хок, которая принесла команде 34 очка.

Итальянские «Новара» и «Конельяно» входят в группу B вместе с польским «Жешувом» и немецким «Дрезденом».