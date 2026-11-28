Сегодня, 28 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 10-й тур. Расписание на 28 ноября (время московское):

13:00. «Енисей» Красноярск — «Локомотив» Калининградская область;

13:00. «Омичка» Омская область — «Динамо» Москва;

15:30. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Метар» Челябинск;

17:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Протон» Саратов;

19:00. «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.