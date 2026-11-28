Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно одолела саратовский «Протон» в матче 10-го тура предварительного этапа Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:8).

В следующем матче казанские волейболистки сыграют с «Енисеем» из Красноярска. Встреча состоится 3 декабря. «Протон» в 11-м туре сразится с «Омичкой» из Омской области. Эта игра пройдёт 2 декабря.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного