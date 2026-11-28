Сегодня, 28 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 28 ноября:

«Кузбасс» Кемерово — «Горький» Нижний Новгород — 0:3 (19:25, 22:25, 23:25);

«Нова» Новокуйбышевск — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».