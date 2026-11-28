Женская волейбольная команда «Ленинградка» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграла «Заречье-Одинцово» из Московской области в матче 10-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 18:25, 20:25, 17:15).

В следующем туре «Ленинградка» сыграет с «Динамо» из Краснодара. «Заречье-Одинцово» сразится с «Тулицей» из Тульской области. Оба матча состоятся 2 декабря.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.