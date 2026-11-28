Сегодня, 28 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись матчи 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 28 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Локомотив» Калининградская область — 3:0 (25:22, 25:21, 25:18);

«Омичка» Омская область — «Динамо» Москва — 0:3 (23:25, 22:25, 13:25);

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:20, 25:22, 25:10);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Протон» Саратов — 3:0 (25:18, 25:19, 25:8);

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:2 (25:23, 25:22, 18:25, 20:25, 17:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.