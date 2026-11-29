Завершились квалификационные раунды мужской Лиги чемпионов – 2026/2027, по итогам которых стали известны все участники группового этапа. Последние две путёвки завоевали загребская «Младост» и «АХ Воллей» из Любляны.

Составы групп теперь выглядят следующим образом:

Группа А: «Берлин Ресайклинг Воллейс» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «АХ Воллей» (Словения).

Группа B: «Сир Сикома Монини Перуджа» (Италия), «Зираат Банккарт» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Динамо Бухарест» (Румыния).

Группа С: «Алурон Заверце» (Польша), «СВГ Люнебург» (Германия), «ЧЕЗ Карловарско» (Чехия), «Гуагуас Лас-Пальмас» (Испания).

Группа D: «Лубе» (Италия), «Проект» (Польша), «Гриньярд» (Бельгия), «Трентино» (Италия).

Группа E: «Люблин» (Польша), «Верона» (Италия), «Тур» (Франция), «Младост» (Хорватия).

Групповой этап пройдёт с 8 декабря по 17 февраля. В четвертьфинал напрямую выйдут пять победителей групп. Команды, которые займут вторые места и лучшая из третьих, разыграют три оставшиеся путёвки в четвертьфинал в дополнительном раунде плей-офф.