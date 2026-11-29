Санкт-Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 10-го тура с «Енисеем» из Красноярска в рамках предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:16, 25:14, 32:30) в пользу петербуржцев.

По итогам 10 игр «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. В активе команды 25 очков. «Енисей» располагается на 10-м месте. Красноярцы набрали 11 очков.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».