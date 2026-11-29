Новосибирский «Локомотив» в пяти партиях одолел «Белогорье» в матче 10-го тура Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» Новосибирск одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче 10-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 22:25, 25:22, 15:12) в пользу новосибирского клуба.

После этого матча «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 26 очками, «Белогорье» располагается на четвёртом месте с 22 очками.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с кемеровским «Кузбассом» 3 декабря, «Белогорье» сразится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя 2 декабря.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».