Сегодня, 29 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись три матча 10-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 10-й тур. Результаты 29 ноября:

«Енисей» Красноярск – «Зенит» Санкт-Петербург – 1:3 (25:19, 16:25, 14:25, 30:32);

«Факел Ямал» Новый Уренгой – «Ярославич» Ярославль – 1:3 (22:25, 25:21, 19:25, 21:25);

«Белогорье» Белгород – «Локомотив» Новосибирск – 2:3 (23:25, 25:16, 25:22, 22:25, 12:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».