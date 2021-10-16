Обзор Metroid Dread. Хороша для знакомства с жанром и серией

В начале октября на Nintendo Switch вышла Metroid Dread — продолжение культовой серии, причём именно эта игра стала сиквелом проекта 19-летней давности. Многие фанаты уже успели высоко оценить возвращение франшизы.

Кстати, Dread переводится как «Ужас». И неспроста.

Но что делать новичкам, для которых Dread станет первой встречей с приключениями защитницы галактики Самус Аран? Можно ли начать знакомиться с серией прямо с неё, игнорируя прошлые игры?

Можно, но будет сложно

Самой привлекательной частью Metroid Dread, как и в случае многих других игр Nintendo, стал геймплей. По концепции это классическая 2D-метроидвания, где предстоит изучать весьма внушительную карту суровой планеты ZDR.

Поначалу у Самус традиционно мало умений, а многие двери и зоны оказываются либо закрытыми, либо попросту непроходимыми. К примеру, из-за слишком высокой или низкой температуры. С помощью местного искусственного интеллекта придётся прокладывать путь через фабрики, пещеры и джунгли, отстреливаясь лучом и ракетами от всего живого и неживого.

Причём и без того быстрый темп игры лишь ускоряется с получением Самус новых возможностей вроде телепорта, дополнительных бомб и усиленных прыжков.

В процессе сильно помогает плавность передвижения героини — персонаж оперативно реагирует на действия игрока, поэтому следить за прыжками и выстрелами ракет не проблемно. Учитывая, что в большинстве боёв важно вовремя нажимать кнопки, этот элемент игры получился чрезвычайно удачным.

К тому же в Metroid Dread довольно сложно заблудиться, несмотря на большую и разнообразную карту. По крайней мере, если речь идёт о прохождении основной ветки без попыток изучить каждый уголок базы. Игра частенько будто бы невидимой рукой подталкивает Самус в нужном направлении, но при этом не старается во всех деталях объяснить путь. И практически постоянно присутствует ощущение движения вперёд – открываются короткие пути, лифты и так далее.

Изучение карты и битвы с обычными врагами перемешиваются схватками с боссами и роботами ЭММИ, чем-то похожими на сошедшую с ума GLaDOS из Portal или оживший кошмар Boston Dynamics. С последними в специальных локациях авторы нарушают привычные схемы, поначалу заставляя убегать от них как от Чужого (есть и стелс-элементы), а затем уничтожать в два этапа специальной пушкой.

Вызов?

Сложность в Metroid Dread напоминает одновременно Returnal и Hollow Knight. Поначалу может показаться, что приключение Самус на удивление простое, но, чем глубже она погружается в катакомбы станций, тем больше придётся попотеть.

ЭММИ и вовсе убивают с одного удара, но у игрока есть возможность вовремя контратаковать их. Сделать это вовремя, правда, крайне сложно, и чаще всего встреча с робопсом заканчивается плачевно. Всего в игре семь преследователей и почти у каждого есть какие-то уникальные неприятные способности вроде шоковой атаки, которая ненадолго задерживает Самус.

К этому добавьте битвы с боссами и мини-боссами, которых ближе к финалу становится всё больше и больше. Местные «стражники-вороны», жуки и метроиды могут потрепать нервы.

А основных боссов здесь не меньше, чем ЭММИ, причём по дизайну и размеру большая часть напоминает монстров из какой-нибудь Diablo. Первое время создаётся ощущение, что от их атак невозможно увернуться, а наносимый урон слишком высок.

Сложность в Metroid Dread сурова, но, что очень важно, справедлива. Та же Returnal периодически вызывает желание отправить контроллер на свидание со стеной, но Metroid Dread таких чувств не вызывает. Бездумно ворваться и одолеть крупных врагов не выйдет, но если обратить внимание на их поведение, то способ победы станет очевиден. Чаще ошибки возникают из-за неправильно рассчитанного подката или прыжка, а не из-за недостатков дизайна самой игры.

К тому же в бою с боссами очень сильно помогает механика контратаки, которую можно применять и в схватке с остальными противниками. Стандартных супостатов она помогает убить с одного удара, а у босса тратит значительную часть здоровья. Ситуация с контратакой у ЭММИ обычно намного острее.

По этим причинам сражение, которое в первую секунду кажется невозможной какофонией атак и цветов на экране, постепенно превращается в подобие смертельного танца, где нужно поймать нужный ритм.

Плюс некоторые дополнительные способности со временем значительно упрощают жизнь. Самус придётся быстро перемещаться туда-сюда до конца игры, но, когда появится пушка с выстрелами из нескольких ракет, время на дуэли сократится.

История?

А вот сюжет точно не станет хорошей причиной попробовать Metroid Dread. Он есть, но выражен достаточно номинально, а все «неожиданные» повороты смотрятся, скорее, поводом для открытия новых локаций и способностей. Впрочем, даже в этих условиях авторы умудрились включить трагические эпизоды с эпическими наездами камерой — сразу виден японский почерк (хотя номинально игру делала испанская студия).

Самус представлена довольно эффектно, хотя в самой истории ей отведут буквально пару реплик. Её не пугают ни превышающие в пять раз рост монстры, ни драматические сюжетные откровения. Она как робот выполняет поставленные задачи и не отвлекается на разную ерунду.

Ещё у игры несколько неровный тон. Подзаголовок Dread («Ужас») особенно актуален в первой половине, когда Самус изучает полузаброшенные фабрики, лаборатории и путешествует под проливным дождём. А где-то в темноте её поджидают те самые ЭММИ…

Вся эта холодность и отстранённость напоминает того же «Чужого». На лёгкое чувство меланхолии работают даже загрузочные экраны, особенно в лифтах, когда Самус молча стоит под пролетающими вспышками света.

К сожалению, во второй половине гнетущая атмосфера постепенно сходит на нет. Отчасти её убивает осознание геймплейных механик, когда стычки с ЭММИ и боссами становятся уже привычным делом. Частично влияет разнообразие локаций, где начинают проскакивать яркие цвета.

Не без других проблем

Metroid Dread хорошо передаёт чувство осознания, когда игрок понимает метод сражения с врагами или принцип прохождения зоны, но существуют и спорные моменты.

В отдельных локациях время от времени не всегда очевиден дальнейший путь. Обычно он скрыт за блоками, которые нужно взрывать бомбами и катиться по открывающимся тоннелям в виде шарика, классической способности Самус. В их нахождении позже помогает сканер, но его выдают только во второй половине игры.

У некоторых могут возникнуть сложности с управлением. В перестрелках часто требуется одновременно совершать несколько действий: уклоняться от атак, заряжать пушку и, для пущей пользы, использовать прицел. Впрочем, если новичок окажется знаком с Resident Evil, где раньше приходилось выбирать между стрельбой стоя или бегством, Metroid Dread тут его вряд ли удивит.

Ещё не хватает разнообразия в бонусах – дополнительные вылазки на карту обеспечивают солидный запас вооружения и здоровья, но уже к середине игры число тех же ракет переваливает за сотню. Самым ценным оказывается именно здоровье, особенно это актуально в битвах с боссами.





Аналоги Metroid на других консолях и ПК обойдутся гораздо дешевле. К примеру, тот же Hollow Knight или Ori можно спокойно приобрести по доступной цене уже сейчас, тогда как Главным недостатком, который наверняка оттолкнёт многих, станет цена. Metroid Dread – хорошая игра, но в «лучших» традициях Nintendo на картридже её продают за 3999 рублей, а в eShop — за 5399 рублей. Тут снова вызывает параллели с Returnal, за которую на старте при всех достоинствах также просили слишком много.Аналоги Metroid на других консолях и ПК обойдутся гораздо дешевле. К примеру, тот же Hollow Knight или Ori можно спокойно приобрести по доступной цене уже сейчас, тогда как Metroid Dread точно не появится на скидках в ближайшее время.

Но если абстрагироваться от цены, обратить внимание на проект стоит, даже если это ваша первая Metroid. И даже если впечатления окажутся спорными, то хотя бы появится понимание, почему эта франшиза остаётся популярной среди игроков вот уже 30 лет.

Понравилось Не понравилось Общая динамика Стоимость Геймплей не устарел и увлекает Иногда непонятно, куда идти дальше Битвы с боссами впечатляют креативом Визуальный стиль

Копия игры на обзор предоставлена российским офисом Nintendo.