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Бокс/ММА

UFC 264: Дастин Порье – Конор Макгрегор 3
«Кто-нибудь, подойдите и втащите ему!» Конор сорвался и угрожал журналисту расправой Король сорвался на простой и логичный вопрос о том, стоит ли платить за столь частые его поражения.
Артемий Ситенков
Эксклюзив
«Другого варианта не видел». Русский литовец рассказал, как победил Макгрегора
Эксклюзивное интервью с Валентиной Шевченко
Видео
«Не могу добиться от тренера похвалы». Великолепная Шевченко не теряет мотивацию
UFC 264, Дастин Порье – Конор Макгрегор 3
«Твоя жена — мужик в семье». Конор перешёл все рамки, оскорбляя Джоли Порье Макгрегор опустился на уровень уличной брани. Ответит ли он за грязные слова?
9 июля, 11:20
UFC
Дастин Порье – Конор Макгрегор
«Я вернулся на стройку, а ты за хайпом, фейковый ты говнюк». Конор ещё до боя ведёт — 1:0? Макгрегор подловил Дастина Порье на лицемерии.
9 июля, 09:50
UFC
UFC 264: эксклюзивное интервью с Омари Ахмедовым
Эксклюзив
«Играю с пацанами в футбол и парю в бане бразильцев». Омари готовится к 15-му бою в UFC А ещё Ахмедов рассказал о том, кто победит в боях года: Порье — Конор и Исмаилов — Минеев.
8 июля, 18:00
UFC
Слабые стороны Гилберта Бёрнса. Видео
Грозного Дуриньо подвела челюсть. Хукер двумя ударами сделал её «хрустальной». Видео Долговязому Томпсону достаточно просто попасть по Бёрнсу?
8 июля, 15:00
UFC
Когда-то Макгрегора задушили за 38 секунд. Видео
Видео
Макгрегора задушили за 38 секунд. Даже Хабибу такое не удавалось Конор мечтал поквитаться с обидчиком, но такого шанса не получил.
8 июля, 12:50
UFC
Эксклюзивное интервью с Жалгасом Жумагуловым
Эксклюзив
«Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC Жумагулов прижат к стенке. Отступнику из Нью-Мексико явно не повезло с соперником.
8 июля, 12:10
UFC
Нурмагомедов – Тибау
Заставил Хабиба плакать и оправдываться. Бразилец точно проиграл Нурмагомедову? Россиянин провалился в борьбе и наполучал в стойке. Но идеальная статистика на заре карьеры в UFC была спасена.
7 июля, 21:15
UFC
Последствия поражения в бою Дастина от Конора?
Конор заразил Порье. Дастин выбрал деньги, а не шанс завоевать пояс В случае поражения Бриллиантовый останется с чеком, но вот о титуле ему придётся забыть. А оно ему надо?
7 июля, 19:30
UFC
Тим Цзю нокаутировал Стиви Спарка
Цзю-младший почти проиграл первый раунд, а затем растерзал и нокаутировал Викинга В копилке Тима ещё один титул и пятая кряду досрочная победа.
7 июля, 15:30
Профессиональный бокс
Бой Тим Цзю — Стиви Спарк — онлайн-трансляция
Цзю в третьем раунде нокаутировал соперника! Пора в Россию, Тимофей! Тимофей раскачивался первые три минуты. В остальные два раунда просто избивал своего оппонента.
6 июля, 20:50
Профессиональный бокс
Видео
Макгрегор победил приёмом и прыгнул из клетки. Хабиб лишь скопировал лютого врага Есть масса вещей, которых мы не знаем о Макгрегоре. Порье он тоже ещё удивит.
6 июля, 23:30
UFC
Орловский вызвал на бой Волкова
В Волкове уже видят удобную мишень. Даже 42-летний ветеран готов его бить Экс-чемпион UFC Орловский жёстко проехался по россиянину. Александр промолчит?
6 июля, 13:05
UFC
Украинке ответили на её обвинения в адрес Агаповой
Эксклюзив
«Наркотики и поножовщина — просто абсурд». Агапова подписала контракт с UFC на новый бой Авторитетный ответ украинке Мороз на обвинения Марии во всех тяжких грехах, которые никто так и не доказал.
5 июля, 21:55
UFC
Выбираем лучший бой июня в Bellator! Видео
Видео
Российский чемпион или украинский. Кто провёл лучший бой месяца в Bellator? В июне и Валентин Молдавский, и Ярослав Амосов обзавелись титулами.
5 июля, 20:55
Bellator
Где Конор — там сумасшедшая касса! Топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC Доход UFC от платных трансляций ирландца может превысить показатели элитных боксёров.
5 июля, 16:15
UFC
Тим Цзю – Стиви Спарк
«Потягивал пивко в пабе, позвонили: «С Цзю драться будешь?» — сразу согласился» Боксёр по прозвищу Викинг спас для Тимофея целый вечер бокса.
5 июля, 13:20
Профессиональный бокс
Боец UFC Марина Мороз
Скандалы с бойцами в АТТ и авария под наркотой. Украинка Мороз раскрыла правду об Агаповой Невероятный слив из внутреннего мира UFC. Золушка из Казахстана оказалась очень плохой девочкой.
4 июля, 23:35
UFC
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Видео
UFC 264: время искупления. Макгрегор ставит на кон карьеру Конор либо устремится за титулом, либо лишится остатков репутации.
4 июля, 18:15
UFC
UFC 264: бой Порье — Макгрегор 3
Live
UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE! Конор должен доказать, что он не просто самый легендарный боец в мире, но и лучший по PPV. Главные подробности — на «Чемпионате».
4 июля, 09:40
UFC
Самые известные ученики тренера Абдулманапа
«Больше, чем тренер». Кто из учеников Абдулманапа приблизился к титулу? Не Хабибом единым. Новые чемпионы на подходе.
3 июля, 12:15
UFC
Как изменилась жизнь Хабиба
Один год без отца. Что за это время случилось в жизни Хабиба? 3 июля 2020 года от нас ушёл Нурмагомедов-старший. Трагедия, изменившая жизнь его сына.
3 июля, 09:20
UFC
Яна Куницкая дала достойный бой Сайборг
Яна могла стать российской чемпионкой UFC раньше Хабиба, но Крис Сайборг разбила её Повесть о том, как Яна Куницкая едва не задушила великую бразильянку
2 июля, 21:00
UFC
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