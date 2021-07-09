Евро-2020
Новости
Календарь
Турнирная таблица
Бомбардиры
Футбол
Евро-2020
Кубок Америки 2021
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Лига конференций
Англия
Сборная России
ЧМ по футболу 2022
Испания
Италия
Франция
Германия
Кубок России
Молодёжные сборные
ФНЛ - Первый дивизион
ПФЛ - Второй дивизион
Прочие турниры
Любители
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Евротур
ЧМ по хоккею 2021
МЧМ по хоккею 2022
АХЛ
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада 2022
Прочие турниры
Бокс/ММА
UFC
Bellator
Brave/PFL/Прочие ММА
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Теннис
Уимблдон 2021
ATP
WTA
Олимпиада 2021
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Авто
Формула-1
Формула-2 / Младшие серии
Мотогонки
Ралли
Формула-Е/Америка/Прочее
Дакар/Ралли-рейды
Ставки
Прогнозы
База знаний
Lifestyle
Фитнес
Здоровье
Питание
Тренды
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
Fortnite
Call of Duty: Warzone
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Сборная России
Прочие турниры
Фигурное катание
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Чемпионат России
Кубок России
Прочие турниры
Другие
Гандбол
Волейбол
Лёгкая атлетика
Мини-футбол
Парусный спорт
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Биатлон
Кубок мира
ЧМ по биатлону 2021
Кубок IBU
Чемпионат России
Летний биатлон
Чемпионат Европы по биатлону 2021
Лыжи
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат России
Другие
Олимпиада 2020
Академическая гребля
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол/Софтбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби-7
Сёрфинг
Современное пятиборье
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Спортивная гимнастика
Стрельба
Стрельба из лука
Теннис
Триатлон
Тхэквондо
Тяжёлая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Олимпиада 2022
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек
Олимпизм
Матч-центр
Новости
Видео
Таблица переходов РПЛ
Билеты
Рейтинг букмекеров
Обучение ставкам
Заряжаем футболом
Вкус игры
Чемпионат без рекламы
Полная версия сайта
Войти
Регистрация
Матч-центр
Новости
Видео
Таблица переходов РПЛ
Билеты
Рейтинг букмекеров
Обучение ставкам
Заряжаем футболом
Вкус игры
Последние
Все
новости
Главные
новости
Обсуждаемые
12:33
Сын Криса Юбанка утонул за несколько дней до 30-летия
12:14
Дос Аньос: Конор, ты змея, которая крадётся незаметно. Рано или поздно мы всё решим
11:32
Порье: смогу победить Конора сабмишеном — не сомневаюсь в этом
11:02
Финкельштейн: время Конора уже прошло. Не думаю, что кто-то смог бы отобрать пояс у Хабиба
10:34
Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу
10:01
Джиган — о бое Конора и Порье: лучше бы посмотрел поединок Дастина с Оливейрой за титул
08:38
«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC
Фото
07:59
Стала известна дата нового боя Андрея Орловского в UFC
Фото
05:43
Бонусы за выступление и бой ночи на UFC 264 будут увеличены на 50%
02:37
Чем завершится трилогия Порье — Макгрегор на UFC 264 — в новом подкасте «Чемпионата».
Показать ещё
Все новости
12:33
Сын Криса Юбанка утонул за несколько дней до 30-летия
11:32
Порье: смогу победить Конора сабмишеном — не сомневаюсь в этом
10:34
Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу
08:38
«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC
Фото
02:37
Чем завершится трилогия Порье — Макгрегор на UFC 264 — в новом подкасте «Чемпионата».
02:12
Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264
19:29
Порье и Макгрегор показали одинаковый вес перед третьим поединком
17:34
Источник: следующим соперником Хамзата Чимаева станет Ли Цзинлян
16:13
Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия и рассказал, за кого поболеет
15:00
Шлеменко выбрал соперника Нурмагомедову на случай возвращения
Эксклюзив
Показать ещё
Все новости
10:34
Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу
23:07
Серхио Рамос отказался от бесплатных билетов на бой Макгрегора, которые предлагал Конор
17:34
Источник: следующим соперником Хамзата Чимаева станет Ли Цзинлян
20:21
Артур Бетербиев: если Джошуа проиграет Усику, значит, он слабый боксёр
08:38
«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC
Фото
Все новости
Матч-центр
:
Вчера
(0)
Сегодня
(0)
Сейчас
(0)
Завтра
(0)
(0)
Раскрыть LIVE-табло
Главная
Бокс/ММА
«Кто-нибудь, подойдите и втащите ему!» Конор сорвался и угрожал журналисту расправой
Король сорвался на простой и логичный вопрос о том, стоит ли платить за столь частые его поражения.
Эксклюзив
«Другого варианта не видел». Русский литовец рассказал, как победил Макгрегора
Видео
«Не могу добиться от тренера похвалы». Великолепная Шевченко не теряет мотивацию
«Твоя жена — мужик в семье». Конор перешёл все рамки, оскорбляя Джоли Порье
Макгрегор опустился на уровень уличной брани. Ответит ли он за грязные слова?
9 июля, 11:20
UFC
«Я вернулся на стройку, а ты за хайпом, фейковый ты говнюк». Конор ещё до боя ведёт — 1:0?
Макгрегор подловил Дастина Порье на лицемерии.
9 июля, 09:50
UFC
Эксклюзив
«Играю с пацанами в футбол и парю в бане бразильцев». Омари готовится к 15-му бою в UFC
А ещё Ахмедов рассказал о том, кто победит в боях года: Порье — Конор и Исмаилов — Минеев.
8 июля, 18:00
UFC
Грозного Дуриньо подвела челюсть. Хукер двумя ударами сделал её «хрустальной». Видео
Долговязому Томпсону достаточно просто попасть по Бёрнсу?
8 июля, 15:00
UFC
Видео
Макгрегора задушили за 38 секунд. Даже Хабибу такое не удавалось
Конор мечтал поквитаться с обидчиком, но такого шанса не получил.
8 июля, 12:50
UFC
Эксклюзив
«Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC
Жумагулов прижат к стенке. Отступнику из Нью-Мексико явно не повезло с соперником.
8 июля, 12:10
UFC
Заставил Хабиба плакать и оправдываться. Бразилец точно проиграл Нурмагомедову?
Россиянин провалился в борьбе и наполучал в стойке. Но идеальная статистика на заре карьеры в UFC была спасена.
7 июля, 21:15
UFC
Конор заразил Порье. Дастин выбрал деньги, а не шанс завоевать пояс
В случае поражения Бриллиантовый останется с чеком, но вот о титуле ему придётся забыть. А оно ему надо?
7 июля, 19:30
UFC
Цзю-младший почти проиграл первый раунд, а затем растерзал и нокаутировал Викинга
В копилке Тима ещё один титул и пятая кряду досрочная победа.
7 июля, 15:30
Профессиональный бокс
Цзю в третьем раунде нокаутировал соперника! Пора в Россию, Тимофей!
Тимофей раскачивался первые три минуты. В остальные два раунда просто избивал своего оппонента.
6 июля, 20:50
Профессиональный бокс
Видео
Макгрегор победил приёмом и прыгнул из клетки. Хабиб лишь скопировал лютого врага
Есть масса вещей, которых мы не знаем о Макгрегоре. Порье он тоже ещё удивит.
6 июля, 23:30
UFC
В Волкове уже видят удобную мишень. Даже 42-летний ветеран готов его бить
Экс-чемпион UFC Орловский жёстко проехался по россиянину. Александр промолчит?
6 июля, 13:05
UFC
Эксклюзив
«Наркотики и поножовщина — просто абсурд». Агапова подписала контракт с UFC на новый бой
Авторитетный ответ украинке Мороз на обвинения Марии во всех тяжких грехах, которые никто так и не доказал.
5 июля, 21:55
UFC
Видео
Российский чемпион или украинский. Кто провёл лучший бой месяца в Bellator?
В июне и Валентин Молдавский, и Ярослав Амосов обзавелись титулами.
5 июля, 20:55
Bellator
Где Конор — там сумасшедшая касса! Топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC
Доход UFC от платных трансляций ирландца может превысить показатели элитных боксёров.
5 июля, 16:15
UFC
«Потягивал пивко в пабе, позвонили: «С Цзю драться будешь?» — сразу согласился»
Боксёр по прозвищу Викинг спас для Тимофея целый вечер бокса.
5 июля, 13:20
Профессиональный бокс
Скандалы с бойцами в АТТ и авария под наркотой. Украинка Мороз раскрыла правду об Агаповой
Невероятный слив из внутреннего мира UFC. Золушка из Казахстана оказалась очень плохой девочкой.
4 июля, 23:35
UFC
Видео
UFC 264: время искупления. Макгрегор ставит на кон карьеру
Конор либо устремится за титулом, либо лишится остатков репутации.
4 июля, 18:15
UFC
Live
UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE!
Конор должен доказать, что он не просто самый легендарный боец в мире, но и лучший по PPV. Главные подробности — на «Чемпионате».
4 июля, 09:40
UFC
«Больше, чем тренер». Кто из учеников Абдулманапа приблизился к титулу?
Не Хабибом единым. Новые чемпионы на подходе.
3 июля, 12:15
UFC
Один год без отца. Что за это время случилось в жизни Хабиба?
3 июля 2020 года от нас ушёл Нурмагомедов-старший. Трагедия, изменившая жизнь его сына.
3 июля, 09:20
UFC
Яна могла стать российской чемпионкой UFC раньше Хабиба, но Крис Сайборг разбила её
Повесть о том, как Яна Куницкая едва не задушила великую бразильянку
2 июля, 21:00
UFC
Все статьи
RSS
Новости. Бокс/ММА
10 июля 2021
12:33
Сын Криса Юбанка утонул за несколько дней до 30-летия
12:14
Дос Аньос: Конор, ты змея, которая крадётся незаметно. Рано или поздно мы всё решим
11:32
Порье: смогу победить Конора сабмишеном — не сомневаюсь в этом
11:02
Финкельштейн: время Конора уже прошло. Не думаю, что кто-то смог бы отобрать пояс у Хабиба
10:34
Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу
10:01
Джиган — о бое Конора и Порье: лучше бы посмотрел поединок Дастина с Оливейрой за титул
08:38
«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC
Фото
07:59
Стала известна дата нового боя Андрея Орловского в UFC
Фото
05:43
Бонусы за выступление и бой ночи на UFC 264 будут увеличены на 50%
02:37
Чем завершится трилогия Порье — Макгрегор на UFC 264 — в новом подкасте «Чемпионата».
02:12
Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264
9 июля 2021
23:07
Серхио Рамос отказался от бесплатных билетов на бой Макгрегора, которые предлагал Конор
22:19
Тренер Порье: теперь Макгрегор знает, что Дастин может отправить его спать
21:29
Оскар де ла Хойя: хочу провести бой с Мейвезером или Саулем Альваресом
20:33
Соперница Куницкой не уложилась в вес, Яна отреагировала
20:21
Артур Бетербиев: если Джошуа проиграет Усику, значит, он слабый боксёр
19:29
Порье и Макгрегор показали одинаковый вес перед третьим поединком
19:20
Ахмедов, Жумагулов и Куницкая прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC
18:59
Дана Уайт: этот бомж Джейк Пол хотел подписать контракт с UFC, я не взял его
17:34
Источник: следующим соперником Хамзата Чимаева станет Ли Цзинлян
17:11
«Я спущусь и разобью тебе нос!» Макгрегор пригрозил журналисту во время пресс-конференции
16:19
Секундант Петра Яна: я рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби
Эксклюзив
16:13
Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия и рассказал, за кого поболеет
15:30
Артемий Ситенков: закон обратной силы не имеет, Тактаров — чемпион UFC
Эксклюзив
15:00
Шлеменко выбрал соперника Нурмагомедову на случай возвращения
Эксклюзив
15:00
Валентина Шевченко призналась, что пришла в единоборства в пять лет
14:30
Артемий Ситенков: без мудрости менеджмента Хабиб не был бы величайшим
Эксклюзив
14:29
Кард турнира ММА Серия-36: SBC 31
14:28
Лучший боец Bellator дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
14:22
Валентина Шевченко: у меня не было иного выбора, кроме как пойти в MMA
14:06
Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё
Эксклюзив
14:00
Менеджер Емельяненко: я поражён резервами организма Александра
14:00
Бетербиев: любой из десятки боксёрского рейтинга уделает Макгрегора быстрее, чем Мейвезер
13:25
Рикки Хаттон дал совет Конору Макгрегору
12:57
Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Все новости
RSS
18+
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Виджеты
Мобильная версия
Полная версия
© championat.com 2000–2021