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Биатлон

В лыжных гонках и биатлоне так и не запретили фтор
В лыжных гонках и биатлоне не смогли запретить фтор. Кроме России, к этому не готов никто Только в нашей стране смогли придумать работающую технику. Но российской методикой, конечно, никто пользоваться не будет.
Интервью с тренером сборной России по биатлону
Эксклюзив
«Я могу работать только в одной стране». Интервью с тренером сборной России по биатлону
Итоги летнего фестиваля Blink
«Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона
Звёзды биатлона летом
Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето Круче всех отдыхают норвежцы. А россияне, похоже, что-то скрывают.
1 августа, 20:45
Кубок мира
Интервью с Виталием Норицыным
Эксклюзив
«Думаю, что Россию на Кубок мира не пустят». Большое интервью с тренером Норицыным Виталий вернулся в российскую сборную после работы в Болгарии и рассказал немало интересного.
29 июля, 10:00
Кубок мира
Интервью с Анастасией Гореевой
Эксклюзив
«У Резцовой стоит поучиться». Интервью с одной из самых перспективных биатлонисток России Анастасия Гореева не утратила мотивацию из-за отстранения нашей команды от международных стартов. Напротив, ей есть что доказывать.
24 июля, 23:30
Кубок мира
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Истории
Кто из биатлонистов встретил любовь на работе? Домрачева и Бьорндален — ярчайший пример А недавно о помолвке объявили белорусы Алимбекова и Смольский.
23 июля, 12:15
Кубок мира
Президент России лишил биатлонистку гражданства
«Я очень благодарна Литве». Президент России указом лишил гражданства биатлонистку Лидия Жураускайте сама хотела расстаться с российским паспортом, чтобы выступать за литовскую команду.
22 июля, 14:30
Кубок мира
Игорь Малиновский погиб в авиакатастрофе
«Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона Пятикратный чемпион мира среди юниоров 25-летний Игорь Малиновский найден в сгоревшем вертолёте на Камчатке.
17 июля, 09:46
Чемпионат России
Пропал вертолёт с экс-биатлонистом Малиновским
«Для меня что ни полёт — то достижение». Пропал вертолёт с биатлонистом Малиновским Лучший юниор сборной России ушёл из спорта в авиацию.
16 июля, 15:45
Чемпионат России
Антон Смольский сделал предложение Алимбековой
«Я сказала ему да». Влюблённые биатлонисты Смольский и Алимбекова скоро сыграют свадьбу В мировом биатлоне будет ещё одна замечательная семья.
12 июля, 16:45
Кубок мира
Кто зарабатывает больше: лыжники или биатлонисты?
«Сущие копейки». Губерниев зря смеётся над Вяльбе: в лыжах призовые больше, чем в биатлоне На чемпионате России лыжники точно зарабатывают больше. А баснословных гонораров нет нигде.
3 июля, 12:30
Чемпионат России
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Истории
«Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха Отжиг от Юлии Ступак, Доротеи Вирер и не только.
27 июня, 07:15
Лыжи
Какие проблемы возникнут в российском биатлоне?
Дострелялись? Какие проблемы возникнут в российском биатлоне из-за иностранных винтовок Из-за санкций и политической обстановки купить немецкое оружие больше нельзя. А своё-то есть?
26 июня, 13:15
Кубок мира
Выборы президента СБР не дали результата
«Развиваться будем или в склоках погрязнем?» Что ждёт российский биатлон после выборов Никто не смог победить на выборах президента СБР. И ещё пару месяцев наш биатлон будет жить в подвешенном состоянии.
25 июня, 14:15
Кубок мира
Звёздные биатлонисты выступили против новых правил
«Нас не воспринимают всерьёз». Звёздные биатлонисты выступили резко против новых правил Чемпионы считают, что IBU провоцирует травмированных и больных атлетов выходить на старт.
24 июня, 20:15
Кубок мира
Новые правила в биатлоне
«Спортсмены не будут бороться до конца». На Кубке мира по биатлону вводят новые правила Теперь очки и призовые будут считать совсем по-другому.
22 июня, 15:15
Кубок мира
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
Истории
Чем занимаются звёзды биатлона после спорта? Нойнер вяжет, Соукалова погрязла в скандалах А Селина Гаспарин патрулирует границы.
16 июня, 16:15
Кубок мира
Интервью с новичком биатлонной сборной Емерхоновым
Эксклюзив
«Отбор в школу биатлона я провалил — стал последним». Интервью с новичком сборной России Евгений Емерхонов — один из самых талантливых юниоров в нашей стране. Теперь он будет тренироваться с Каминским и Латыповым.
11 июня, 16:45
Кубок мира
Сын Дмитрия Губерниева Михаил – кто он
«Эта фамилия усложнит тебе жизнь». Взрослый сын Дмитрия Губерниева появился на телеэкране Да, оказывается, у звёздного телекомментатора есть 19-летний сын Михаил.
10 июня, 16:30
Кубок мира
Как выглядит календарь Кубка мира – 2022/2023
России в мировом биатлоне места нет. Как выглядит календарь Кубка мира — 2022/2023 Организаторы будут молиться, чтобы в Европе было снежно и морозно, но ни в коем случае не допустят проведения этапа в нашей стране.
8 июня, 20:15
Кубок мира
В российском биатлоне смелые эксперименты
В российском биатлоне смелые эксперименты. Уникальная городская гонка — как это будет? Союз биатлонистов России прорабатывает интересную идею. Получится ли круче, чем «Рождественская гонка» в Германии?
31 мая, 22:15
Кубок мира
Большое интервью с Майгуровым
Эксклюзив
«Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона Санкции дают возможности для крутых экспериментов. Спорим, вы не ждали первую в нашей истории городскую гонку?
31 мая, 09:00
Чемпионат России
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Истории
На каких машинах ездят звёзды лыж и биатлона? Самые стильные тачки — у Доротеи Вирер Большунову после Олимпиады не дали обновить гараж. Но Клебо вообще лишили прав после аварии.
25 мая, 22:31
Кубок мира
У России окончательно забрали серебро Олимпиады
«Я ни в чём не виновата». У России навсегда забрали медаль в эстафете на Олимпиаде-2014 Прошло уже восемь лет, а нас продолжают наказывать. Впрочем, ничего нового.
19 мая, 22:30
Кубок мира
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