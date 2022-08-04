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07:51
Стурла Холм Легрейд показал актуальную физическую форму. Фото
19:29
Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике
16:38
Каминский заявил, что выступавшая за Украину биатлонистка Бех не тренируется в его группе
16:26
Нуждов объяснил, почему биатлонистка Бех будет представлять Московскую область
16:26
Лариса Куклина поделилась яркой фотографией со сбора на Алтае
Фото
16:25
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех будет выступать за Московскую область
14:04
IBU отложил введение полного запрета на использование фтора в средствах для подготовки лыж
14:01
«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России
00:53
Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля
Фото
20:50
«Точное определение моей жизни в одном фото». Подчуфарова показала, как отметила 30-летие
Фото
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Все новости
07:51
Стурла Холм Легрейд показал актуальную физическую форму. Фото
16:38
Каминский заявил, что выступавшая за Украину биатлонистка Бех не тренируется в его группе
16:25
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех будет выступать за Московскую область
14:04
IBU отложил введение полного запрета на использование фтора в средствах для подготовки лыж
14:01
«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России
16:20
Кристина Резцова снялась с первых этапов Кубка Содружества
21:52
Пять биатлонисток сборной России лишились инвентаря в самолёте
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20:33
«Совсем не по-мужски, подленько». Шипулин – о намерении лишить Дробязко гражданства Литвы
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«Из-за ошибки можно похоронить спортсмена». Тренер сборной России — о состоянии Мироновой
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14:01
«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России
16:25
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех будет выступать за Московскую область
20:33
«Совсем не по-мужски, подленько». Шипулин – о намерении лишить Дробязко гражданства Литвы
21:52
Пять биатлонисток сборной России лишились инвентаря в самолёте
Фото
15:06
«Перебрал с нагрузками». Тренер сборной России рассказал, почему пропал Матвей Елисеев
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Биатлон
В лыжных гонках и биатлоне не смогли запретить фтор. Кроме России, к этому не готов никто
Только в нашей стране смогли придумать работающую технику. Но российской методикой, конечно, никто пользоваться не будет.
Эксклюзив
«Я могу работать только в одной стране». Интервью с тренером сборной России по биатлону
«Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона
Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето
Круче всех отдыхают норвежцы. А россияне, похоже, что-то скрывают.
1 августа, 20:45
Кубок мира
Эксклюзив
«Думаю, что Россию на Кубок мира не пустят». Большое интервью с тренером Норицыным
Виталий вернулся в российскую сборную после работы в Болгарии и рассказал немало интересного.
29 июля, 10:00
Кубок мира
Эксклюзив
«У Резцовой стоит поучиться». Интервью с одной из самых перспективных биатлонисток России
Анастасия Гореева не утратила мотивацию из-за отстранения нашей команды от международных стартов. Напротив, ей есть что доказывать.
24 июля, 23:30
Кубок мира
Истории
Кто из биатлонистов встретил любовь на работе? Домрачева и Бьорндален — ярчайший пример
А недавно о помолвке объявили белорусы Алимбекова и Смольский.
23 июля, 12:15
Кубок мира
«Я очень благодарна Литве». Президент России указом лишил гражданства биатлонистку
Лидия Жураускайте сама хотела расстаться с российским паспортом, чтобы выступать за литовскую команду.
22 июля, 14:30
Кубок мира
«Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона
Пятикратный чемпион мира среди юниоров 25-летний Игорь Малиновский найден в сгоревшем вертолёте на Камчатке.
17 июля, 09:46
Чемпионат России
«Для меня что ни полёт — то достижение». Пропал вертолёт с биатлонистом Малиновским
Лучший юниор сборной России ушёл из спорта в авиацию.
16 июля, 15:45
Чемпионат России
«Я сказала ему да». Влюблённые биатлонисты Смольский и Алимбекова скоро сыграют свадьбу
В мировом биатлоне будет ещё одна замечательная семья.
12 июля, 16:45
Кубок мира
«Сущие копейки». Губерниев зря смеётся над Вяльбе: в лыжах призовые больше, чем в биатлоне
На чемпионате России лыжники точно зарабатывают больше. А баснословных гонораров нет нигде.
3 июля, 12:30
Чемпионат России
Истории
«Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха
Отжиг от Юлии Ступак, Доротеи Вирер и не только.
27 июня, 07:15
Лыжи
Дострелялись? Какие проблемы возникнут в российском биатлоне из-за иностранных винтовок
Из-за санкций и политической обстановки купить немецкое оружие больше нельзя. А своё-то есть?
26 июня, 13:15
Кубок мира
«Развиваться будем или в склоках погрязнем?» Что ждёт российский биатлон после выборов
Никто не смог победить на выборах президента СБР. И ещё пару месяцев наш биатлон будет жить в подвешенном состоянии.
25 июня, 14:15
Кубок мира
«Нас не воспринимают всерьёз». Звёздные биатлонисты выступили резко против новых правил
Чемпионы считают, что IBU провоцирует травмированных и больных атлетов выходить на старт.
24 июня, 20:15
Кубок мира
«Спортсмены не будут бороться до конца». На Кубке мира по биатлону вводят новые правила
Теперь очки и призовые будут считать совсем по-другому.
22 июня, 15:15
Кубок мира
Истории
Чем занимаются звёзды биатлона после спорта? Нойнер вяжет, Соукалова погрязла в скандалах
А Селина Гаспарин патрулирует границы.
16 июня, 16:15
Кубок мира
Эксклюзив
«Отбор в школу биатлона я провалил — стал последним». Интервью с новичком сборной России
Евгений Емерхонов — один из самых талантливых юниоров в нашей стране. Теперь он будет тренироваться с Каминским и Латыповым.
11 июня, 16:45
Кубок мира
«Эта фамилия усложнит тебе жизнь». Взрослый сын Дмитрия Губерниева появился на телеэкране
Да, оказывается, у звёздного телекомментатора есть 19-летний сын Михаил.
10 июня, 16:30
Кубок мира
России в мировом биатлоне места нет. Как выглядит календарь Кубка мира — 2022/2023
Организаторы будут молиться, чтобы в Европе было снежно и морозно, но ни в коем случае не допустят проведения этапа в нашей стране.
8 июня, 20:15
Кубок мира
В российском биатлоне смелые эксперименты. Уникальная городская гонка — как это будет?
Союз биатлонистов России прорабатывает интересную идею. Получится ли круче, чем «Рождественская гонка» в Германии?
31 мая, 22:15
Кубок мира
Эксклюзив
«Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона
Санкции дают возможности для крутых экспериментов. Спорим, вы не ждали первую в нашей истории городскую гонку?
31 мая, 09:00
Чемпионат России
Истории
На каких машинах ездят звёзды лыж и биатлона? Самые стильные тачки — у Доротеи Вирер
Большунову после Олимпиады не дали обновить гараж. Но Клебо вообще лишили прав после аварии.
25 мая, 22:31
Кубок мира
«Я ни в чём не виновата». У России навсегда забрали медаль в эстафете на Олимпиаде-2014
Прошло уже восемь лет, а нас продолжают наказывать. Впрочем, ничего нового.
19 мая, 22:30
Кубок мира
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Новости. Биатлон
12 августа 2022
07:51
Стурла Холм Легрейд показал актуальную физическую форму. Фото
11 августа 2022
19:29
Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике
16:38
Каминский заявил, что выступавшая за Украину биатлонистка Бех не тренируется в его группе
16:26
Нуждов объяснил, почему биатлонистка Бех будет представлять Московскую область
16:26
Лариса Куклина поделилась яркой фотографией со сбора на Алтае
Фото
16:25
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех будет выступать за Московскую область
14:04
IBU отложил введение полного запрета на использование фтора в средствах для подготовки лыж
14:01
«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России
00:53
Беременная супруга Тарьея Бё опубликовала милое фото с мужем с фестиваля
Фото
10 августа 2022
20:50
«Точное определение моей жизни в одном фото». Подчуфарова показала, как отметила 30-летие
Фото
19:21
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален были замечены на лыжероллерной трассе в Минске
Фото
18:51
Шашилов высказался о ситуации с поломкой инвентаря его спортсменок во время перелёта
16:20
Кристина Резцова снялась с первых этапов Кубка Содружества
9 августа 2022
21:52
Пять биатлонисток сборной России лишились инвентаря в самолёте
Фото
20:33
«Совсем не по-мужски, подленько». Шипулин – о намерении лишить Дробязко гражданства Литвы
15:06
«Перебрал с нагрузками». Тренер сборной России рассказал, почему пропал Матвей Елисеев
15:01
Тренер сборной России Истомин рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона
14:40
Тренер сборной по биатлону Истомин выделил особенность молодых российских спортсменов
14:30
Тренер сборной России объяснил, почему сильные юниоры не закрепляются в главной команде
14:20
«Напрягает, когда всё хорошо». Тренер сборной России по биатлону — об отношении к неудачам
14:08
Тренер сборной России по биатлону Истомин рассказал о целях на предстоящий сезон
01:42
Тренер сборной России по биатлону Истомин высказался о смене спортсменами гражданства
00:27
«Из-за ошибки можно похоронить спортсмена». Тренер сборной России — о состоянии Мироновой
Эксклюзив
00:19
Эмильен Жаклен назвал сильнейшего биатлониста вне сборной Франции
Фото
00:01
Тренер сборной России рассказал, чем норвежские биатлонисты отличаются от российских
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8 августа 2022
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Группа Михаила Шашилова прошла функциональное тестирование на тредбане
17:48
Мартен Фуркад — Йоханнесу Бё: надеюсь, я смогу сделать с тобой селфи в Анси!
7 августа 2022
11:07
Шведка Перссон стала победительницей масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink
10:36
Кристиансен стал лучшим в масс-старте на фестивале Blink, Т. Бё не смог пробиться в финал
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Екатерина Юрлова-Перхт: сапсёрфинг — замечательное средство восстановления!
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Маркета Давидова стала победительницей суперспринта на фестивале Blink, Рёйселанд — 13-я
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Кристиансен выиграл суперспринт на фестивале Blink, Йоханнес Бё финишировал лишь 15-м
5 августа 2022
17:41
Известно расписание первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону
09:35
Тарьей Бё показал фото с Мартеном Фуркадом
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4 августа 2022
17:44
Сливко рассказала о подготовке к сезону под руководством разных тренеров
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