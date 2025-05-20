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Фигурное катание

Загитова и Медведева сняли совместный тренд. Видео
Истории
Загитова и Медведева сняли совместный тренд. Видео Какие же девчонки красотки!
Алина Загитова и Евгения Медведева
Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?
Российские фигуристы — в системе допинг-контроля
Истории
Нейтральные россияне в системе ADAMS: что значит для Петросян и других регистрируемый пул
Загитова дала Медведевой интервью
Примирение года! Медведева взяла откровенное интервью у Загитовой и вручила ей два серебра Звёздная болезнь, экстремальное похудение, скандал на КПК — Алина ответила на множество колких комментариев.
22 мая, 19:15
Прочие турниры
Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко
Эксклюзив
«Ошибку в финале проработали и учли на будущее». Подвели итоги сезона с яркими танцорами Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также их тренер Елена Соколова поделились своими впечатлениями.
21 мая, 13:00
Прочие турниры
Тулуп в фигурном катании
Что такое тулуп и как его выполнять Раскрываем секреты самого простого прыжка в фигурном катании.
21 мая, 07:00
Прочие турниры
Шансы Мишиной/Галлямова выступить на ОИ-2030
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой? Настя и Саша будут кататься до следующих ОИ?
20 мая, 23:12
Прочие турниры
Василиса Кагановская, Максим Некрасов
«Вопрос — как так?» Выбор Кагановской/Некрасова запасными на ОИ ошарашил мир фигурки! А вторыми в парах подали Бойкову/Козловского, несмотря на провальный сезон.
19 мая, 19:00
Прочие турниры
Почему Гуменник, а не Дикиджи?
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы Пренебрегла ли наша федерация спортивным принципом или нет — вот в чём вопрос.
18 мая, 17:45
Прочие турниры
Российские фигуристы обратились к президенту МОК
Наши фигуристы обратились к президенту МОК. Их лишают уже второй Олимпиады в карьере И не объясняют, за что именно.
17 мая, 20:30
Прочие турниры
Аделия Петросян и Этери Тутберидзе
ISU сделал щедрый подарок Тутберидзе. Этери восстановит репутацию благодаря Петросян? Поездка Аделии на олимпийский отбор — победа не только для России, но и для её тренера. После скандала с Валиевой это просто необходимо.
16 мая, 23:15
Прочие турниры
Параллельный 3Т от семьи Плющенко. Видео
Истории
Евгений Плющенко выполнил параллельный тройной тулуп вместе с сыном. Видео Александр идёт по стопам отца!
17 мая, 20:20
Фигурное катание
Загитова хочет работать в журналистике
Истории
Загитова хочет работать в журналистике. У неё уже есть опыт! Правда, не все были в восторге от Алины в этом качестве.
16 мая, 14:55
Прочие турниры
Почему фигуристам РФ стоит идти в CAS
Ребята, боритесь! Наши чемпионы могут и должны отстоять свои олимпийские права в CAS Список наших фигуристов на олимпийскую квалификацию ещё можно дополнить!
15 мая, 17:00
Прочие турниры
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Эксклюзив
«Специально ударили в самое больное». Реакция нашей фигурки на частичный допуск к ОИ-2026 «Чемпионат» поговорил с экспертами. Недопуск сильных парных видов мог быть не случайным?
14 мая, 19:00
Прочие турниры
Валиева показала свои тренировки. Вот это прыжки!
Истории
Валиева поделилась видео с тренировки. Ждём возвращения? Камила выполнила шикарные прыжки!
14 мая, 23:20
Ледовые шоу
ISU «задушил» Россию из страха
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел! Наши лидеры Мишина/Галлямов и Степанова/Букин не поедут в Милан. А федерация что-то сделала для защиты фигуристов от нападок Запада?
14 мая, 11:30
Фигурное катание
Пётр Гуменник и Аделия Петросян.
Петросян и Гуменнику дали шанс на Милан, парным видам — нет. Почему это не оспорить? Международный союз конькобежцев объяснил, почему решение по статусам нельзя обжаловать.
13 мая, 18:14
Прочие турниры
Ирина Роднина
Фильм про Роднину с треском провалился в прокате. С чем это связано? Публика не оценила картину про олимпийскую чемпионку.
11 мая, 23:45
Прочие турниры
Как фигуристы поздравляли страну с Днём Победы
Валиева побывала на параде на Красной площади, Щербакова встретилась с китайским лидером Как российские фигуристы встретили День Победы.
10 мая, 15:06
Прочие турниры
Фигурное катание в годы ВОВ
Каким было фигурное катание в годы Великой Отечественной войны Что происходило с видом спорта в военное время?
9 мая, 18:30
Прочие турниры
Звёзды фигурного катания во время войны
«Спас нас замшевый кисет». Как легенды фигурного катания жили в Великую Отечественную Собрали истории наших легенд к 80-летию Победы.
8 мая, 18:30
Прочие турниры
Как фигуристки катаются во время беременности
«Знала, что мне нельзя падать». Как наши фигуристки выходили на лёд беременными? Волосожар скрывала положение от партнёра по шоу, а Косторная прыгала уже после гендер-пати!
7 мая, 20:45
Прочие турниры
Итоги сезона-2024/2025 в фигурном катании
Тутберидзе всё ещё лучший тренер, а Дикиджи покорил всех. Итоги сезона-2024/2025 в фигурке Анализируем выбор читателей «Чемпионата».
6 мая, 13:00
Чемпионат России
Подробный гайд по прыжкам в фигурном катании
Подробный гайд по прыжкам в фигурном катании Разбираемся, как отличать тулуп от сальхова, какой прыжок самый лёгкий, а какой — самый сложный.
5 мая, 19:00
Прочие турниры
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