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17:41
«Не могу упустить возможность». Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»
17:32
«Лучшие места для вас организуем». Загитова позвала Рудковскую на своё шоу «Ассоль»
14:34
Радионова: классно, что Загитова и Медведева помирились и будут работать вместе
14:18
Ирина Роднина: сильно сомневаюсь, что Загитова будет вкладывать в академию что-то своё
18:38
Загитова — о будущем парне: чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт
18:06
Загитова — о постоянных оговорках: думала над тем, чтобы сделать свой разговорник
17:58
Загитова — об обвинениях в пошлом стиле: что для людей сексуальная одежда? Руки открытые?
17:30
Наталья Бестемьянова: рада за Загитову и Медведеву — им больше нечего делить
Эксклюзив
16:40
Загитова: говорят, что я быстро похудела. Но я целых два года шла к такой фигуре
16:18
Энберт: очень рад коллаборации Алины Загитовой и Евгении Медведевой
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18:38
Загитова — о будущем парне: чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт
18:06
Загитова — о постоянных оговорках: думала над тем, чтобы сделать свой разговорник
17:30
Наталья Бестемьянова: рада за Загитову и Медведеву — им больше нечего делить
Эксклюзив
16:03
Тарасова отреагировала на воссоединение Загитовой и Медведевой в шоу «Ассоль»
Эксклюзив
15:35
Алина Загитова примет участие в шоу Медведевой, посвящённом дискотеке 00-х
15:14
Евгения Медведева прокомментировала своё участие в шоу Загитовой «Ассоль»
15:05
Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»
14:07
Загитова и Медведева сняли совместный тренд, повторив позы из своих олимпийских программ
Видео
12:48
Появились фотографии, как будет выглядеть школа Загитовой в Казани
Фото
15:03
ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник
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18:06
Загитова — о постоянных оговорках: думала над тем, чтобы сделать свой разговорник
15:03
ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник
14:18
Ирина Роднина: сильно сомневаюсь, что Загитова будет вкладывать в академию что-то своё
15:05
Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»
17:41
«Не могу упустить возможность». Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»
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Главная
Фигурное катание
Истории
Загитова и Медведева сняли совместный тренд. Видео
Какие же девчонки красотки!
Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?
Истории
Нейтральные россияне в системе ADAMS: что значит для Петросян и других регистрируемый пул
Примирение года! Медведева взяла откровенное интервью у Загитовой и вручила ей два серебра
Звёздная болезнь, экстремальное похудение, скандал на КПК — Алина ответила на множество колких комментариев.
22 мая, 19:15
Прочие турниры
Эксклюзив
«Ошибку в финале проработали и учли на будущее». Подвели итоги сезона с яркими танцорами
Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также их тренер Елена Соколова поделились своими впечатлениями.
21 мая, 13:00
Прочие турниры
Что такое тулуп и как его выполнять
Раскрываем секреты самого простого прыжка в фигурном катании.
21 мая, 07:00
Прочие турниры
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?
Настя и Саша будут кататься до следующих ОИ?
20 мая, 23:12
Прочие турниры
«Вопрос — как так?» Выбор Кагановской/Некрасова запасными на ОИ ошарашил мир фигурки!
А вторыми в парах подали Бойкову/Козловского, несмотря на провальный сезон.
19 мая, 19:00
Прочие турниры
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы
Пренебрегла ли наша федерация спортивным принципом или нет — вот в чём вопрос.
18 мая, 17:45
Прочие турниры
Наши фигуристы обратились к президенту МОК. Их лишают уже второй Олимпиады в карьере
И не объясняют, за что именно.
17 мая, 20:30
Прочие турниры
ISU сделал щедрый подарок Тутберидзе. Этери восстановит репутацию благодаря Петросян?
Поездка Аделии на олимпийский отбор — победа не только для России, но и для её тренера. После скандала с Валиевой это просто необходимо.
16 мая, 23:15
Прочие турниры
Истории
Евгений Плющенко выполнил параллельный тройной тулуп вместе с сыном. Видео
Александр идёт по стопам отца!
17 мая, 20:20
Фигурное катание
Истории
Загитова хочет работать в журналистике. У неё уже есть опыт!
Правда, не все были в восторге от Алины в этом качестве.
16 мая, 14:55
Прочие турниры
Ребята, боритесь! Наши чемпионы могут и должны отстоять свои олимпийские права в CAS
Список наших фигуристов на олимпийскую квалификацию ещё можно дополнить!
15 мая, 17:00
Прочие турниры
Эксклюзив
«Специально ударили в самое больное». Реакция нашей фигурки на частичный допуск к ОИ-2026
«Чемпионат» поговорил с экспертами. Недопуск сильных парных видов мог быть не случайным?
14 мая, 19:00
Прочие турниры
Истории
Валиева поделилась видео с тренировки. Ждём возвращения?
Камила выполнила шикарные прыжки!
14 мая, 23:20
Ледовые шоу
ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!
Наши лидеры Мишина/Галлямов и Степанова/Букин не поедут в Милан. А федерация что-то сделала для защиты фигуристов от нападок Запада?
14 мая, 11:30
Фигурное катание
Петросян и Гуменнику дали шанс на Милан, парным видам — нет. Почему это не оспорить?
Международный союз конькобежцев объяснил, почему решение по статусам нельзя обжаловать.
13 мая, 18:14
Прочие турниры
Фильм про Роднину с треском провалился в прокате. С чем это связано?
Публика не оценила картину про олимпийскую чемпионку.
11 мая, 23:45
Прочие турниры
Валиева побывала на параде на Красной площади, Щербакова встретилась с китайским лидером
Как российские фигуристы встретили День Победы.
10 мая, 15:06
Прочие турниры
Каким было фигурное катание в годы Великой Отечественной войны
Что происходило с видом спорта в военное время?
9 мая, 18:30
Прочие турниры
«Спас нас замшевый кисет». Как легенды фигурного катания жили в Великую Отечественную
Собрали истории наших легенд к 80-летию Победы.
8 мая, 18:30
Прочие турниры
«Знала, что мне нельзя падать». Как наши фигуристки выходили на лёд беременными?
Волосожар скрывала положение от партнёра по шоу, а Косторная прыгала уже после гендер-пати!
7 мая, 20:45
Прочие турниры
Тутберидзе всё ещё лучший тренер, а Дикиджи покорил всех. Итоги сезона-2024/2025 в фигурке
Анализируем выбор читателей «Чемпионата».
6 мая, 13:00
Чемпионат России
Подробный гайд по прыжкам в фигурном катании
Разбираемся, как отличать тулуп от сальхова, какой прыжок самый лёгкий, а какой — самый сложный.
5 мая, 19:00
Прочие турниры
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Новости. Фигурное катание
23 мая 2025
17:41
«Не могу упустить возможность». Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»
17:32
«Лучшие места для вас организуем». Загитова позвала Рудковскую на своё шоу «Ассоль»
14:34
Радионова: классно, что Загитова и Медведева помирились и будут работать вместе
14:18
Ирина Роднина: сильно сомневаюсь, что Загитова будет вкладывать в академию что-то своё
22 мая 2025
18:38
Загитова — о будущем парне: чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт
18:06
Загитова — о постоянных оговорках: думала над тем, чтобы сделать свой разговорник
17:58
Загитова — об обвинениях в пошлом стиле: что для людей сексуальная одежда? Руки открытые?
17:30
Наталья Бестемьянова: рада за Загитову и Медведеву — им больше нечего делить
Эксклюзив
16:40
Загитова: говорят, что я быстро похудела. Но я целых два года шла к такой фигуре
16:18
Энберт: очень рад коллаборации Алины Загитовой и Евгении Медведевой
16:03
Тарасова отреагировала на воссоединение Загитовой и Медведевой в шоу «Ассоль»
Эксклюзив
15:35
Алина Загитова примет участие в шоу Медведевой, посвящённом дискотеке 00-х
15:14
Евгения Медведева прокомментировала своё участие в шоу Загитовой «Ассоль»
15:05
Евгения Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой «Ассоль»
14:07
Загитова и Медведева сняли совместный тренд, повторив позы из своих олимпийских программ
Видео
13:12
Стоимость школы Загитовой превысит 1,2 млрд рублей. Там будут трибуны для 250 человек
12:48
Появились фотографии, как будет выглядеть школа Загитовой в Казани
Фото
11:16
Вероника Жилина выплатила ФФККР около 1 млн рублей — источник
21 мая 2025
15:03
ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник
14:45
«Идти только вперёд». Фигуристы Миронова и Устенко — о целях на олимпийский сезон
Эксклюзив
14:20
Фигуристка Миронова: рассматриваю сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях
Эксклюзив
14:05
Тренер Елена Соколова назвала прокат Мироновой и Устенко с падением лучшим в сезоне
Эксклюзив
13:45
Фигурист Устенко: в этом сезоне мы выросли во второй оценке, это безумно радует
13:26
«Очень интересная коллаборация». Елена Соколова — о возвращении Гийома Сизерона
Эксклюзив
20 мая 2025
23:39
Таганский суд взыскал более 1,3 млн рублей в пользу Тутберидзе из‑за залитого жилья
23:18
Елена Чайковская награждена дипломом Международного комитета фэйр-плей
21:30
«Спасибо за поздравления». Загитова показала, какие подарки получила на день рождения
Фото
17:53
Загитова — о своей собаке Масару: шутим, что у неё разрез глаз немного поменялся. Обрусела
17:10
Аделия Петросян опубликовала яркие фотографии с отпуска на пляже
Фото
16:12
«Причину назвать не могу». Хавронина прокомментировала отмену сборов в США
15:21
«Сломали жизнь Букину». Художник по костюмам обвинила ISU в тоталитаризме
13:50
ISU добавил российских фигуристов, получивших нейтральный статус, в свои пулы тестирования
13:02
Алина Горбачёва будет представлять на соревнованиях сборную Санкт-Петербурга — источник
12:34
Александра Трусова и Макар Игнатов показали роддом, где планируют рожать ребёнка
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12:09
Фигуристы Артемьева и Брюханов ещё не приняли решения, будут ли продолжать карьеру
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