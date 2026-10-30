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Теннис
Токио (ж). 1/4 финала
04:35
К. Рахимова
–
М. Джойнт
5:5
1-й сет
06:00
М. Поганкова
–
А. Паркс
Не начался
08:30
Е. Рыбакина
–
Л. Фернандес
Не начался
11:00
А. Эала
–
Д. Шнайдер
Не начался
Базель. 2-й круг
00:15
Ж. Ким
–
Б. Шелтон
6:3
6:7
7:6
Окончен
Гуанчжоу. 1/4 финала
08:00
П. Бадоса
–
Х. Дарт
Не начался
09:30
К. Кеведо
–
Х. Тайхман
Не начался
11:00
С. Сунь
–
К. Лю
Не начался
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Рыбакина рвётся в 1/2 финала Токио! Ещё сыграют Шнайдер, Медведев и Алькарас. LIVE!
В пятницу продолжатся последние «пятисотники» — в Японии и Австрии. На корты выйдут и два россиянина. Подробности — в трансляции.
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