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Теннис России и мира

Прямая онлайн-трансляция Токио, Вены-2026
Live
Рыбакина рвётся в 1/2 финала Токио! Ещё сыграют Шнайдер, Медведев и Алькарас. LIVE! В пятницу продолжатся последние «пятисотники» — в Японии и Австрии. На корты выйдут и два россиянина. Подробности — в трансляции.
Даниил Медведев
Медведев вышел в свой 100-й четвертьфинал в карьере! Даниил всё ближе к Итоговому
Новак Джокович
Джокович проиграл в Базеле — 1:2! А Медведев и Алькарас победили в Вене. Как это было