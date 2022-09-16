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09:30
«Она не ребёнок». Александр Карелин высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой
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Восемь голов Дмитриевой не помогли «Криму» обыграть «Вайперс» Вяхиревой в ЛЧ
12:21
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Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть!
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15 сентября, 14:45
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«Иностранцы писали, что русских не хватает». Большое интервью с нашим пловцом-чемпионом
Климент Колесников считает, что время опускать руки ещё не пришло.
13 сентября, 11:00
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«Нет смысла держать его насильно». Лидер сборной России сменил гражданство и сразу победил
Лучший российский ватерполист последних лет Константин Харьков помог сборной Хорватии выиграть золото чемпионата Европы.
12 сентября, 16:45
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«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков
Итальянские волейболисты завоевали титул чемпионов мира впервые за 24 года.
12 сентября, 11:45
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Советский борец стал героем компьютерной игры. Его победам радовался Горбачёв с балалайкой
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12 сентября, 00:15
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«Трудно поверить, что мы в финале». Италия переписывает свою историю на чемпионате мира
Команда под руководством поработавшего в России тренера в финале встретится со сборной Польши.
11 сентября, 14:50
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«Магнус обязан предоставить факты». Неужели Карлсен не ответит за оскорбление соперника?
Чемпион мира испортил Хансу Ниманну репутацию, но пока не подкрепил обвинения в читерстве фактами.
10 сентября, 16:00
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«Счастлива, что повезу бриллиант на Украину». Могучих непобедима без соперницы из России
Ярослава прервала пятилетнюю серию побед Марии Ласицкене.
9 сентября, 23:45
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Наши легкоатлеты не получили честно заработанные деньги. Их даже в России обделили?
Почему Всероссийская федерация лёгкой атлетики нарушает свой же регламент?
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«Самая большая ошибка в моей жизни». Как известные шахматисты жульничали прямо за доской
Неужели американец Ханс Ниманн провернул что-то подобное в партии с Магнусом Карлсеном?
8 сентября, 14:15
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«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины на чемпионате мира закончилась
Украинцы проиграли в четвертьфинале словенцам. Хотя уже сотворили историю.
8 сентября, 10:20
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«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой
Маргарита Мамун эмоционально высказалась по поводу проблем отстранённых российских спортсменов. Спорт вне политики — это наивно.
8 сентября, 09:15
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Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко
Юный американец Ханс Ниманн обыграл действующего чемпиона мира и вошёл в клуб имени русского шахматиста Михаила Чигорина.
7 сентября, 12:45
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«Чемпиону мира было стыдно так проиграть». Магнус Карлсен психанул и спровоцировал скандал
Чемпион мира проиграл аутсайдеру и обвинил того в читерстве.
6 сентября, 16:35
Шахматы
Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу
Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Голландцам не помог даже хвалёный Нимир.
5 сентября, 21:35
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Семья олимпийской чемпионки распалась из-за политики. Муж укатил в США, а жена – в России
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5 сентября, 17:15
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19 сентября 2022
09:30
«Она не ребёнок». Александр Карелин высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой
09:25
Александр Карелин рассказал, как относится к смене гражданства
09:12
Александр Карелин дал совет отстранённым российским спортсменам
00:47
Поляк Семенюк признан лучшим волейболистом Европы в сезоне-2021/2022 среди мужчин
00:26
Экс-волейболист казанского «Зенита» Леон рассказал, чего хочет добиться со сборной Польши
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Болгария взяла золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
18 сентября 2022
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19:06
Тобиас Фосс стал первым норвежцем, выигравшим индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту
17:04
«Это просто какой-то ужас». Ядгаров эмоционально высказался о победе в Московском марафоне
17:00
«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив». Мельникова поделилась новой фотографией
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16:32
Восемь голов Дмитриевой не помогли «Криму» обыграть «Вайперс» Вяхиревой в ЛЧ
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17 сентября 2022
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