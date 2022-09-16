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Гимнасткам на Спартакиаде дали завышенные оценки?
Российские гимнастки на Спартакиаде опередили чемпионку мира по баллам. А считали честно? Неужели сёстрам Авериным и Лале Крамаренко дома так сильно завышают оценки?
Вернётся ли Россия в большой мировой спорт
Вернётся ли Россия в большой мировой спорт? Путин и Бах сделали судьбоносные заявления
Откровенный разговор с тренером Марии Ласицкене
Эксклюзив
«В хорошее верить трудно, но маячок есть». Откровенный разговор с тренером Марии Ласицкене
Истории
Что изменилось за год после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде?
Что изменилось после скандала с Авериными на ОИ?
Каким бизнесом владеют российские спортсмены?
Каким бизнесом владеют российские спортсмены?
В российском волейболе разразился расистский скандал
Героиня большого волейбольного скандала — кто она?
Чем занимается Алёна Заварзина после развода с Виком Уайлдом?
Как живет Заварзина после развода с Уайлдом
«Не всем нравится, что Россия снова стала сильной». Как президент награждал олимпийцев
Как президент награждал призёров Олимпиады
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг. Это сюрреализм Роба Гонсалвеса
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
«Бум!» Тренировать дома волейбольную технику — плохая идея. И вот почему
Тренировать дома волейбольную технику — плохо
Мировые звёзды, которые не хотят покидать российскую волейбольную Суперлигу
Звёзды мирового волейбола, оставшиеся в России
Самый эффектный страйк в боулинге. Девушка вложилась в бросок
Самый эффектный страйк в боулинге
Спорт в жизни Гагарина: что любил первый человек в космосе?
Юрий Гагарин как болельщик и спортсмен
Карпов, Каспаров, Карлсен… А кто ещё был чемпионом мира по шахматам?
Кто становился чемпионом мира по шахматам?
Тигрёнок и Динамитик. Как различать Дину и Арину Авериных?
Как различать Дину и Арину Авериных?
Самые роскошные купальники гимнасток-художниц. Какая же красота!
Самые роскошные купальники гимнасток-художниц
Главное в спорте за минувшую неделю
Когда Россия вернётся в мировой спорт? Главное за неделю Всё важное и интересное — в материалах «Чемпионата».
18 сентября, 20:30
Прочие виды спорта
Кто такая Дарья Варфоломеева?
Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть! Девочка из Сибири уже переписала историю художественной гимнастики Германии.
15 сентября, 14:45
Художественная гимнастика
Необычная болгарская гимнастка Стиляна Николова
Медаль чемпионата мира досталась необычной гимнастке. Выглядит как ребёнок, но ей уже 17! А кажется, что болгары нарушают правила, выпуская крошечную девочку на взрослый турнир.
15 сентября, 11:45
Художественная гимнастика
Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2022
«Россия говорит спасибо санкциям». Почему ЧМ без наших гимнасток — сплошное недоразумение За медали чемпионата мира, кажется, бьются далеко не самые лучшие спортсменки планеты.
14 сентября, 23:10
Художественная гимнастика
История великого волейболиста Вячеслава Зайцева
«Во время награждения нас обокрали». Удивительная история великого советского волейболиста Вячеслав Зайцев был признан лучшим связующим мира в ХХ веке, но из сборной СССР его просто убрали.
14 сентября, 15:15
Волейбол
Какой смысл в турнире без России?
«Какой смысл в турнире без России?» Наши гимнастки-художницы остались без мирового золота Наши чемпионки в эти же дни выступают на Спартакиаде. Вот и посмотрим, кто же лучше.
13 сентября, 22:00
Художественная гимнастика
Большое интервью с пловцом Климентом Колесниковым
Эксклюзив
«Иностранцы писали, что русских не хватает». Большое интервью с нашим пловцом-чемпионом Климент Колесников считает, что время опускать руки ещё не пришло.
13 сентября, 11:00
Водные виды спорта
История Константина Харькова
«Нет смысла держать его насильно». Лидер сборной России сменил гражданство и сразу победил Лучший российский ватерполист последних лет Константин Харьков помог сборной Хорватии выиграть золото чемпионата Европы.
12 сентября, 16:45
Водные виды спорта
Чемпионат мира — 2022 по волейболу
«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков Итальянские волейболисты завоевали титул чемпионов мира впервые за 24 года.
12 сентября, 11:45
Волейбол
Советский борец стал героем компьютерной игры
Советский борец стал героем компьютерной игры. Его победам радовался Горбачёв с балалайкой Виктор Зангиев стал прототипом Красного Циклона в культовой игре Street Fighter. Но не получил за это ни рубля.
12 сентября, 00:15
Прочие виды спорта
ЧМ по волейболу: Италия вышла в финал!
«Трудно поверить, что мы в финале». Италия переписывает свою историю на чемпионате мира Команда под руководством поработавшего в России тренера в финале встретится со сборной Польши.
11 сентября, 14:50
Волейбол
Скандал в шахматах
«Магнус обязан предоставить факты». Неужели Карлсен не ответит за оскорбление соперника? Чемпион мира испортил Хансу Ниманну репутацию, но пока не подкрепил обвинения в читерстве фактами.
10 сентября, 16:00
Шахматы
Могучих непобедима без соперницы из России
«Счастлива, что повезу бриллиант на Украину». Могучих непобедима без соперницы из России Ярослава прервала пятилетнюю серию побед Марии Ласицкене.
9 сентября, 23:45
Лёгкая атлетика
Российские легкоатлеты не получили призовые
Наши легкоатлеты не получили честно заработанные деньги. Их даже в России обделили? Почему Всероссийская федерация лёгкой атлетики нарушает свой же регламент?
9 сентября, 20:10
Лёгкая атлетика
Как известные шахматисты жульничали за доской
«Самая большая ошибка в моей жизни». Как известные шахматисты жульничали прямо за доской Неужели американец Ханс Ниманн провернул что-то подобное в партии с Магнусом Карлсеном?
8 сентября, 14:15
Шахматы
Сказка Украины на ЧМ по волейболу закончилась
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины на чемпионате мира закончилась Украинцы проиграли в четвертьфинале словенцам. Хотя уже сотворили историю.
8 сентября, 10:20
Волейбол
Смелое интервью с Маргаритой Мамун
«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой Маргарита Мамун эмоционально высказалась по поводу проблем отстранённых российских спортсменов. Спорт вне политики — это наивно.
8 сентября, 09:15
Художественная гимнастика
Что такое клуб Михаила Чигорина
Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко Юный американец Ханс Ниманн обыграл действующего чемпиона мира и вошёл в клуб имени русского шахматиста Михаила Чигорина.
7 сентября, 12:45
Шахматы
Магнус Карлсен устроил скандал
«Чемпиону мира было стыдно так проиграть». Магнус Карлсен психанул и спровоцировал скандал Чемпион мира проиграл аутсайдеру и обвинил того в читерстве.
6 сентября, 16:35
Шахматы
Новая сенсация от Украины на ЧМ по волейболу
Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Голландцам не помог даже хвалёный Нимир.
5 сентября, 21:35
Волейбол
Позднякова разводится с саблистом Лохановым
Семья олимпийской чемпионки распалась из-за политики. Муж укатил в США, а жена – в России София Позднякова и Константин Лоханов были вместе больше шести лет.
5 сентября, 17:15
Прочие виды спорта
Призёра чемпионата мира в спринте застрелили
Призёра чемпионата мира в спринте застрелили на парковке. До 30 лет он не дожил три дня Шавесу Харту выстрелили в грудь. Спасти его не успели.
5 сентября, 13:30
Лёгкая атлетика
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