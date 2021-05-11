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Баскетбол

Регулярный чемпионат НБА завершается
У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА
«Локо» вырвал победу у «Химок»
«Локо» вырвал победу у «Химок»
«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности
Регулярный чемпионат НБА завершается
У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА Регулярный чемпионат на финишной прямой. Какие расклады актуальны на данный момент?
12 мая, 11:30
НБА
«Локо» вырвал победу у «Химок»
«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому Уже через два дня команды выяснят отношения в Подмосковье. Не исключено, что серия ещё вернётся в Краснодар.
11 мая, 19:45
Единая лига ВТБ
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности Действующие чемпионы рискуют сложить полномочия ещё до начала плей-офф. Самый неприятный момент – руку к этому может приложить Стефен Карри.
10 мая, 10:15
НБА
Крист Кумадже – самый высокий игрок Евролиги
Стал ненужным в России и пригодился чемпиону Германии. История высочайшего игрока Евролиги «Автодор» не оценил потенциал 224-сантиметрового гиганта. Теперь Крист Кумадже оставляет не у дел звёзд «Барсы» в составе «Альбы».
9 мая, 10:50
Евролига
Почему ЦСКА должен стать чемпионом Евролиги
ЦСКА должен забирать титул Евролиги. Объясняем почему Внятной конкуренции в этом году не просматривается. Все соперники по «Финалу четырёх» меркнут на фоне армейцев.
8 мая, 10:45
Евролига
История глупейшего провала нашей сборной на ОИ
«Как можно промахнуться пять раз?!» История глупейшего провала нашей сборной на Олимпиаде В Барселоне были реальные шансы на медали и игру против американской «Дрим Тим». Эпично «слитая» концовка с хорватами стала помехой.
7 мая, 12:15
Сборная России
Интервью с главным тренером «Химок»
«Мои главные победы ещё впереди». Андрей Мальцев ворвался в элиту тренерского цеха страны За четыре месяца под руководством 55-летнего специалиста «Химки» сделали качественный шаг вперёд.
6 мая, 16:05
Единая лига ВТБ
Тбилисское «Динамо» снялось с чемпионата СССР
«Мы играем, страны разваливаются». Как чемпионат СССР терял один из самых именитых клубов Тбилисское «Динамо» снялось с чемпионата СССР по политическим мотивам. Тем самым закончилась славная история клуба и начался мрак.
6 мая, 12:00
Прочие турниры
Плей-офф Евролиги
ЦСКА отстрелялся раньше всех, «Зенит» и «Реал» не вошли в историю. Итоги плей-офф Евролиги После решающих пятых матчей серий присутствует изрядная доля разочарования. Ждём больше поводов для радости в «Финале четырёх».
5 мая, 12:00
Евролига
«Зенит» пролетел мимо «Финала четырёх» Евролиги
Чуда не произошло. «Зенит» с треском пролетел мимо «Финала четырёх» Евролиги В решающей игре серии плей-офф «Барселона» была слишком хороша и смяла сине-бело-голубых на паркете.
5 мая, 00:55
Евролига
Развязка плей-офф Евролиги, расклады
Перед ЦСКА маячит скрытая угроза, «Зениту» хотели напакостить. Развязка плей-офф Евролиги Армейцы раньше всех вышли в Ф4, и там уж лучше не попадать на «Реал». Второму российскому клубу важно не пострадать от судейства с «Барсой».
3 мая, 11:35
Евролига
Полностью русская команда МБА пробилась в Евролигу
«Главная идея — отсутствие иностранцев». Полностью русская команда пробилась в Евролигу! МБА сотворил историческое достижение в эпоху, когда без засилья легионеров не обходится ни один клуб.
2 мая, 10:45
Прочие турниры
Плей-офф Евролиги
Вопросы закрыл только ЦСКА, «Барса» и «Милан» на краю пропасти. Что творится в Евролиге «Зенит» на пороге крупнейшей сенсации в истории, а армейцам в «Финале четырёх» может достаться неожиданный соперник.
1 мая, 12:30
Евролига
«Зенит» обыграл «Барселону». 4-й матч ПО. Обзор
До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.
30 апреля, 22:55
Евролига
Плей-офф Евролиги, результаты и расклады
«Зенит» напрягся, ЦСКА может расслабиться. Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе Вероятно, армейцы уже сегодня узнают соперника по «Финалу четырёх». А вот со второй парой всё куда более туманно.
29 апреля, 11:50
Евролига
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в серии плей-офф
У «Фенербахче» было много гонора перед дуэлью с ЦСКА. На выходе получился жирный ноль Армейцы без проблем всухую закрыли серию с турками и первыми вышли в «Финал четырёх». Все сомнения в состоятельности команды развеяны.
28 апреля, 23:40
Евролига
Плей-офф Евролиги
«Зенит» творит историю, ЦСКА ждут трудности. Решающая неделя плей-офф Евролиги «Милану» осталось дело техники, в четвёртой паре уже фактически всё ясно. Участников «Финала четырёх» можем узнать уже в пятницу.
27 апреля, 11:05
Евролига
Первые впечатления от игры Майка Джеймса в НБА
«Майк отлично справился». ЦСКА уже кусает локти после разрешения суперзвезде уехать в США? Джеймса встретили в «Бруклине» с распростёртыми объятиями. Американец может отбелить репутацию, а затем диктовать условия армейскому клубу.
26 апреля, 10:30
НБА
Определены все пары плей-офф Единой лиги ВТБ
«Локо» разгромил УНИКС. Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ приобрела очень интересный вид Регулярный чемпионат завершён, скоро стартует плей-офф. «Зениту» светит встреча с ЦСКА уже в полуфинале.
25 апреля, 16:25
Единая лига ВТБ
Плей-офф Евролиги
ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге «Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.
24 апреля, 12:00
Евролига
ЦСКА обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии
«Фенербахче» припас для ЦСКА странный сюрприз. И всё равно остался в пролёте Турки неожиданно внесли в заявку лидера Пьера, который якобы слёг с ковидом и вообще не полетел в Москву. Хитроумная интрига не сработала.
23 апреля, 23:15
Евролига
Майк Джеймс завершит сезон в НБА
Скандальный Джеймс по полной наживётся на ЦСКА. Ещё и спровоцирует революцию в клубе? Армейцы могут остаться ни с чем в Евролиге. У Майка есть шанс взять титул НБА. И вернуться в Москву в команду с новым главным тренером.
22 апреля, 11:20
НБА
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матчей плей-офф
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.
21 апреля, 23:15
Евролига
Футбольная Суперлига
Чем грозит раскол в европейском футболе? В баскетболе это уже проходили А вдохновлялись баскетбольные реформаторы… футбольной Лигой чемпионов!
19 апреля, 12:20
Лига чемпионов
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