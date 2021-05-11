Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Евро-2020
Лига наций УЕФА
Сборная России
Англия
ЧМ по футболу 2022
Испания
Италия
Франция
Германия
Кубок России
Молодёжные сборные
ФНЛ - Первый дивизион
ПФЛ - Второй дивизион
Южная Америка
Прочие турниры
Любители
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Евротур
ЧМ по хоккею 2021
Юниорский ЧМ по хоккею
АХЛ
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада 2022
Прочие турниры
Бокс/ММА
UFC
Bellator
Brave/PFL/Прочие ММА
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Теннис
Ролан Гаррос 2021
ATP
WTA
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Олимпиада
Авто
Формула-1
Формула-2 / Младшие серии
Мотогонки
Ралли
Формула-Е/Америка/Прочее
Дакар/Ралли-рейды
Ставки
Прогнозы
База знаний
Lifestyle
Фитнес
Здоровье
Питание
Тренды
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
Fortnite
Call of Duty: Warzone
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Сборная России
Прочие турниры
Фигурное катание
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Чемпионат России
Кубок России
Прочие турниры
Другие
Гандбол
Волейбол
Лёгкая атлетика
Мини-футбол
Парусный спорт
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Биатлон
Кубок мира
ЧМ по биатлону 2021
Кубок IBU
Чемпионат России
Летний биатлон
Чемпионат Европы по биатлону 2021
Лыжи
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат России
Другие
Олимпиада 2020
Академическая гребля
Бадминтон
Баскетбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Дзюдо
Конный спорт
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби-7
Современное пятиборье
Синхронное плавание
Спортивная гимнастика
Стрельба
Стрельба из лука
Теннис
Триатлон
Тхэквондо
Тяжёлая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Олимпиада 2022
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек
Олимпизм
Матч-центр
Новости
Видео
Билеты
Рейтинг букмекеров
Обучение ставкам
Чемпионат без рекламы
Полная версия сайта
Войти
Регистрация
Матч-центр
Новости
Видео
Билеты
Рейтинг букмекеров
Обучение ставкам
Последние
Все
новости
Главные
новости
Обсуждаемые
00:56
Виктор Оладипо пропустит остаток сезона
23:33
Энес Кантер: представьте, что Эрдоган делает с невиновными гражданами без привилегий
22:31
Димитрис Итудис: ЦСКА хочет исправить некоторые моменты, которые не работали в первой игре
21:06
Евгений Пашутин: мы должны с первых минут матча играть в свой баскетбол и не терять голову
20:42
УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
20:28
Этторе Мессина выступил за масштабную реформу плей-офф Евролиги
19:18
Главный тренер российского топ-клуба получил предложение от зарубежного гранда
18:32
Энес Кантер: прошло 7 лет с тех пор, как последний раз видел мать. У меня даже нет её фото
17:55
Порзингис прояснил свои отношения с Дончичем после слов владельца «Маверикс»
16:51
Капитан «Эфеса» высказался об игре с ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги
Показать ещё
Все новости
20:42
УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
20:28
Этторе Мессина выступил за масштабную реформу плей-офф Евролиги
19:18
Главный тренер российского топ-клуба получил предложение от зарубежного гранда
14:08
Алексей Швед получил вторую в карьере награду лучшему бомбардиру Евролиги
Видео
13:22
ЦСКА выбрал двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера в случае провала Итудиса
12:07
Главный тренер «Баварии» хочет рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА
11:35
Майк Джеймс рассказал о проблеме после перехода из ЦСКА в «Бруклин»
08:57
«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга
08:53
«Юта» получила неутешительные новости по Доновану Митчеллу
08:26
«Лейкерс» без Леброна вырвали победу у «Никс» в овертайме, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»
Видео
Показать ещё
Все новости
13:22
ЦСКА выбрал двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера в случае провала Итудиса
15:41
Тимофей Мозгов: мне бы хотелось снова заиграть в НБА
14:08
Алексей Швед получил вторую в карьере награду лучшему бомбардиру Евролиги
Видео
14:57
«Фенербахче» хочет заполучить капитана «Зенита»
11:35
Майк Джеймс рассказал о проблеме после перехода из ЦСКА в «Бруклин»
Все новости
Матч-центр
:
Вчера
(0)
Сегодня
(0)
Сейчас
(0)
Завтра
(0)
(0)
Раскрыть LIVE-табло
Баскетбол
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
19:00
УНИКС
–
Зелёна-Гура
87 : 60
Окончен
НБА - регулярный чемпионат
02:00
Атланта Хоукс
–
Вашингтон Уизардс
Не начался
03:00
Бруклин Нетс
–
Сан-Антонио Спёрс
Не начался
03:00
Кливленд Кавальерс
–
Бостон Селтикс
Не начался
04:00
Даллас Маверикс
–
Нью-Орлеан Пеликанс
Не начался
04:30
Юта Джаз
–
Портленд Трэйл Блэйзерс
Не начался
05:30
Лос-Анджелес Лейкерс
–
Хьюстон Рокетс
Не начался
Главная
/
Баскетбол
У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА
«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому
«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности
У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА
Регулярный чемпионат на финишной прямой. Какие расклады актуальны на данный момент?
12 мая, 11:30
НБА
«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому
Уже через два дня команды выяснят отношения в Подмосковье. Не исключено, что серия ещё вернётся в Краснодар.
11 мая, 19:45
Единая лига ВТБ
«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности
Действующие чемпионы рискуют сложить полномочия ещё до начала плей-офф. Самый неприятный момент – руку к этому может приложить Стефен Карри.
10 мая, 10:15
НБА
Стал ненужным в России и пригодился чемпиону Германии. История высочайшего игрока Евролиги
«Автодор» не оценил потенциал 224-сантиметрового гиганта. Теперь Крист Кумадже оставляет не у дел звёзд «Барсы» в составе «Альбы».
9 мая, 10:50
Евролига
ЦСКА должен забирать титул Евролиги. Объясняем почему
Внятной конкуренции в этом году не просматривается. Все соперники по «Финалу четырёх» меркнут на фоне армейцев.
8 мая, 10:45
Евролига
«Как можно промахнуться пять раз?!» История глупейшего провала нашей сборной на Олимпиаде
В Барселоне были реальные шансы на медали и игру против американской «Дрим Тим». Эпично «слитая» концовка с хорватами стала помехой.
7 мая, 12:15
Сборная России
«Мои главные победы ещё впереди». Андрей Мальцев ворвался в элиту тренерского цеха страны
За четыре месяца под руководством 55-летнего специалиста «Химки» сделали качественный шаг вперёд.
6 мая, 16:05
Единая лига ВТБ
«Мы играем, страны разваливаются». Как чемпионат СССР терял один из самых именитых клубов
Тбилисское «Динамо» снялось с чемпионата СССР по политическим мотивам. Тем самым закончилась славная история клуба и начался мрак.
6 мая, 12:00
Прочие турниры
ЦСКА отстрелялся раньше всех, «Зенит» и «Реал» не вошли в историю. Итоги плей-офф Евролиги
После решающих пятых матчей серий присутствует изрядная доля разочарования. Ждём больше поводов для радости в «Финале четырёх».
5 мая, 12:00
Евролига
Чуда не произошло. «Зенит» с треском пролетел мимо «Финала четырёх» Евролиги
В решающей игре серии плей-офф «Барселона» была слишком хороша и смяла сине-бело-голубых на паркете.
5 мая, 00:55
Евролига
Перед ЦСКА маячит скрытая угроза, «Зениту» хотели напакостить. Развязка плей-офф Евролиги
Армейцы раньше всех вышли в Ф4, и там уж лучше не попадать на «Реал». Второму российскому клубу важно не пострадать от судейства с «Барсой».
3 мая, 11:35
Евролига
«Главная идея — отсутствие иностранцев». Полностью русская команда пробилась в Евролигу!
МБА сотворил историческое достижение в эпоху, когда без засилья легионеров не обходится ни один клуб.
2 мая, 10:45
Прочие турниры
Вопросы закрыл только ЦСКА, «Барса» и «Милан» на краю пропасти. Что творится в Евролиге
«Зенит» на пороге крупнейшей сенсации в истории, а армейцам в «Финале четырёх» может достаться неожиданный соперник.
1 мая, 12:30
Евролига
До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной
Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.
30 апреля, 22:55
Евролига
«Зенит» напрягся, ЦСКА может расслабиться. Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе
Вероятно, армейцы уже сегодня узнают соперника по «Финалу четырёх». А вот со второй парой всё куда более туманно.
29 апреля, 11:50
Евролига
У «Фенербахче» было много гонора перед дуэлью с ЦСКА. На выходе получился жирный ноль
Армейцы без проблем всухую закрыли серию с турками и первыми вышли в «Финал четырёх». Все сомнения в состоятельности команды развеяны.
28 апреля, 23:40
Евролига
«Зенит» творит историю, ЦСКА ждут трудности. Решающая неделя плей-офф Евролиги
«Милану» осталось дело техники, в четвёртой паре уже фактически всё ясно. Участников «Финала четырёх» можем узнать уже в пятницу.
27 апреля, 11:05
Евролига
«Майк отлично справился». ЦСКА уже кусает локти после разрешения суперзвезде уехать в США?
Джеймса встретили в «Бруклине» с распростёртыми объятиями. Американец может отбелить репутацию, а затем диктовать условия армейскому клубу.
26 апреля, 10:30
НБА
«Локо» разгромил УНИКС. Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ приобрела очень интересный вид
Регулярный чемпионат завершён, скоро стартует плей-офф. «Зениту» светит встреча с ЦСКА уже в полуфинале.
25 апреля, 16:25
Единая лига ВТБ
ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге
«Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.
24 апреля, 12:00
Евролига
«Фенербахче» припас для ЦСКА странный сюрприз. И всё равно остался в пролёте
Турки неожиданно внесли в заявку лидера Пьера, который якобы слёг с ковидом и вообще не полетел в Москву. Хитроумная интрига не сработала.
23 апреля, 23:15
Евролига
Скандальный Джеймс по полной наживётся на ЦСКА. Ещё и спровоцирует революцию в клубе?
Армейцы могут остаться ни с чем в Евролиге. У Майка есть шанс взять титул НБА. И вернуться в Москву в команду с новым главным тренером.
22 апреля, 11:20
НБА
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.
21 апреля, 23:15
Евролига
Чем грозит раскол в европейском футболе? В баскетболе это уже проходили
А вдохновлялись баскетбольные реформаторы… футбольной Лигой чемпионов!
19 апреля, 12:20
Лига чемпионов
Все статьи
RSS
Новости. Баскетбол
13 мая 2021
00:56
Виктор Оладипо пропустит остаток сезона
12 мая 2021
23:33
Энес Кантер: представьте, что Эрдоган делает с невиновными гражданами без привилегий
22:31
Димитрис Итудис: ЦСКА хочет исправить некоторые моменты, которые не работали в первой игре
21:06
Евгений Пашутин: мы должны с первых минут матча играть в свой баскетбол и не терять голову
20:42
УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
20:28
Этторе Мессина выступил за масштабную реформу плей-офф Евролиги
19:18
Главный тренер российского топ-клуба получил предложение от зарубежного гранда
18:32
Энес Кантер: прошло 7 лет с тех пор, как последний раз видел мать. У меня даже нет её фото
17:55
Порзингис прояснил свои отношения с Дончичем после слов владельца «Маверикс»
16:51
Капитан «Эфеса» высказался об игре с ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги
15:41
Тимофей Мозгов: мне бы хотелось снова заиграть в НБА
14:57
«Фенербахче» хочет заполучить капитана «Зенита»
14:08
Алексей Швед получил вторую в карьере награду лучшему бомбардиру Евролиги
Видео
13:22
ЦСКА выбрал двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера в случае провала Итудиса
12:07
Главный тренер «Баварии» хочет рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА
11:35
Майк Джеймс рассказал о проблеме после перехода из ЦСКА в «Бруклин»
10:50
Эффектные моменты с Майком Джеймсом и Факундо Кампаццо — в топ-10 дня НБА
Видео
09:46
Гомельский оценил действия ЦСКА в случае с Майком Джеймсом
08:57
«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга
08:53
«Юта» получила неутешительные новости по Доновану Митчеллу
08:50
Майк Джеймс провёл сильный матч за «Бруклин» и уложил соперника эффектным кроссовером
Видео
08:26
«Лейкерс» без Леброна вырвали победу у «Никс» в овертайме, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»
Видео
05:50
«Чикаго» проиграл «Бруклину», «Майами» победил «Бостон» и вышел в плей-офф
00:27
Майкл Джордан раскрыл последнюю переписку с Коби Брайантом
11 мая 2021
22:09
«Зенит» разгромил «Парму» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
22:04
Димитрис Итудис: ЦСКА выглядел немного разобранным
21:30
Владислав Одиноков примет участие в драфте НБА
21:22
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» с разницей +25
20:14
Евгений Пашутин: ребята отдали сердце, проявили характер
20:13
Один из самых именитых свободных агентов межсезонья может выбрать «Зенит» следующим клубом
19:30
Андрей Мальцев: серия переезжает в Химки, где мы постараемся разобраться в своих ошибках
18:57
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
17:56
Дюрант назвал 3 игроков НБА, которых невозможно остановить. В списке нет Леброна и Карри
16:49
Леброн Джеймс отреагировал на исторический рекорд Расселла Уэстбрука
16:19
ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе
Все новости
RSS
18+
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Виджеты
Мобильная версия
Полная версия
© championat.com 2000–2021