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Авто

Самый сумасшедший сезон в истории Ф-1
Самый сумасшедший сезон в истории Ф-1: 11 победителей и сенсационный чемпион К сожалению, без трагедии не обошлось.
Скандал в ЕвроФормуле: Нода отказалась выступать
Для гонщицы сделали поблажки в правилах. Всё закончилось разборками и скандалом
Куда пропал комментатор Формулы-1 Сергей Ческидов?
«Обижен на белый свет». Куда пропал напарник Попова по трансляциям Ф-1 Сергей Ческидов?
Истории
Гонщик «Феррари» отбил часы за € 600 тыс.
Карлоса Сайнса ограбили, но он задержал воров
Команда Ф-1 может потерять $ 100 млн
«Уильямс» может потерять $ 100 млн из-за иска
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1?
Крах Серхио Переса в Формуле-1
Эпичный провал Серхио Переса в Формуле-1
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1
Самые успешные команды в истории Формулы-1
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов вопреки травмам
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов с травмами
Самые «пожилые» гонщики Ф-1, попавшие на подиум
Самые «пожилые» гонщики Ф-1 на подиуме
Как выглядят все машины Формулы-1 в 2023 году
Как выглядят 10 новых машин Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
8 скандальных высказываний Льюиса Хэмилтона
Скандальные высказывания Льюиса Хэмилтона
Лидер «Феррари» Леклер не умеет парковаться!
Вице-чемпион Формулы-1 вообще не умеет парковаться
5 знаменитых вопросов про Формулу-1 из «Кто хочет стать миллионером»
5 вопросов об Ф-1 в «Кто хочет стать миллионером»
5 дорожных машин с моторами из Формулы-1
5 дорожных машин с настоящими моторами Формулы-1
Что произошло с Михаэлем Шумахером за год?
Что произошло с Михаэлем Шумахером за год?
Ценник за билеты на Ф-1 в Вегасе шокирует
$ 5 млн за билеты на Формулу-1 в Вегасе!
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года
15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года
12 гонщиков, вечность топтавшихся на пороге Формулы-1
12 гонщиков, вечность топтавшихся на пороге Ф-1
9 гонщиков, которые заслуживали контракта в Ф-1 на сезон-2023
9 гонщиков, не по делу оставшихся без места в Ф-1
Почему Хэмилтон станет чемпионом в 2023-м
Почему Хэмилтон станет чемпионом в 2023-м
У Мика Шумахера забрали последний шанс?
У Мика Шумахера забрали последний шанс? Разбор трансферов Формулы-1 На сезон-2024 осталось лишь четыре вакансии. И, похоже, ни одна из них не достанется сыну Михаэля.
9 сентября, 19:30
Формула-1
Составы команд Ф-1 на сезон 2024 года: слухи
Live
Хэмилтон остаётся! Переходы в Формуле-1 и слухи — LIVE Все слухи и официальная информация о контрактах гонщиков Формулы-1 на 2024 год.
28 июня, 10:15
Формула-1
Легенда «Дакара» лишил «Макларен» великого рекорда
Легенда «Дакара» лишил «Макларен» великого рекорда. История драматичной победы «Феррари» Единственное поражение легендарного болида MP4/4.
9 сентября, 11:30
Формула-1
Формула-1 забанит все трансляции гонок в России?
Эксклюзив
Формула-1 забанит все трансляции гонок в России? Разобрали ситуацию со стримерами Изучаем альтернативные варианты просмотра и прогнозируем, что будет дальше.
8 сентября, 12:45
Формула-1
Почему в «Мерседесе» высмеяли рекорды «Ред Булл»
«Мерседес» высмеял великие рекорды Ферстаппена. Потому что на большее неспособен? Тут больше шансов победить, чем на трассе.
7 сентября, 18:20
Формула-1
Вязович — о новинках грузовика «МАЗ-СПОРТавто»
Эксклюзив
Какие новинки позволили «МАЗу» победить «КАМАЗ-мастер»? Отвечает Вязович Победитель «Шёлкового пути» объяснил, почему не купит у камазовцев мотор и зачем его команда перешла на «Белшину».
7 сентября, 10:00
Дакар/Ралли-рейды
Обзор этапа RDS GP на Moscow Raceway
Массовый провал лидеров RDS GP в Москве — что теперь будет на финале сезона?! Крах фаворитов лишь усиливает интригу. А на Moscow Raceway блистали новички чемпионата.
6 сентября, 19:56
RDS/Дрифт
Егор Оруджев — о Гран-при Италии Формулы-1
Эксклюзив
Почему Хэмилтон влетел в «Макларен» и был ли у «Феррари» шанс остановить Макса? Разбор Егор Оруджев комментирует рекордную победу Ферстаппена и не спешит выдавать контракт Лоусону.
4 сентября, 17:15
Формула-1
Оценки за ГП Италии Ф-1
Грубая ошибка сошла Хэмилтону с рук, но мы всё видели. Оценки за Гран-при Италии Американский новичок потерпел очередную неудачу — Сарджент снова стал худшим пилотом этапа.
4 сентября, 10:30
Формула-1
Сайнса ограбили после Гран-при Италии Формулы-1
Истории
У гонщика «Феррари» отобрали часы за € 600 тыс., но он догнал и задержал воров! Ещё один успех испанского пилота после подиума на Гран-при Италии.
4 сентября, 14:00
Формула-1
Голосование: кто худший пилот Гран-при Италии
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1? Среди «конкурсантов» море знакомых лиц и даже семикратный чемпион мира.
3 сентября, 23:45
Формула-1
Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари» Лишь благодаря напарнику Шарль обрёл в Монце уверенность, а вместо благодарности едва не отобрал у него третье место.
3 сентября, 20:15
Формула-1
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии
Очередной великий рекорд от Ферстаппена! Пусть даже «Феррари» выдала максимум Сайнс и Леклер усложняли «быкам» жизнь в Монце, как могли, но что толку.
3 сентября, 18:10
Формула-1
Онлайн-трансляция Гран-при Италии Формулы-1
Live
Эпичная битва Сайнса с Леклером на фоне чудачеств Хэмилтона. Каким был ГП Италии Ф-1 Ферстаппен переписал на себя ещё один рекорд, а пилоты «Феррари» чуть не столкнулись между собой.
3 сентября, 09:00
Формула-1
Риккардо может лишиться последнего шанса в Ф-1
Новичок добьёт карьеру Риккардо? У «Ред Булл» возникла неожиданная проблема Лиам Лоусон сел за руль «Альфа Таури» лишь неделю назад, но уже едет в темпе Юки Цуноды!
2 сентября, 20:30
Формула-1
«Феррари» стала быстрейшей на родине!
«Феррари» стала быстрейшей на родине! Но есть ли у неё шанс завтра против Ферстаппена? Сайнс не позволил лидеру чемпионата взять поул в момент, когда Макс мечтает о десятой победе подряд.
2 сентября, 18:20
Формула-1
Удивительная история Серхио Переса
Худший второй пилот в истории. Удивительная история Серхио Переса Мексиканец годами доказывал, что достоин места в топ-коллективе Ф-1. Но выступления за «Ред Булл» оставляют неизгладимые впечатления.
2 сентября, 11:15
Формула-1
«Феррари» быстрее всех
«Феррари» быстрее всех — и это не случайность! Неожиданные итоги пятницы на ГП Италии Карлос Сайнс отметился лучшим временем на домашней для «Скудерии» трассе, а вот Серхио Перес улетел в гравий.
1 сентября, 20:30
Формула-1
Истории двух девушек, ставших механиками в дрифте
Эксклюзив
«Я упёртая, потащу редуктор по полу». Истории двух девушек, ставших механиками в дрифте Виктория рассказала, как отказалась от работы юристом, а Елизавета давно мечтала о старом и квадратном автомобиле.
1 сентября, 13:30
RDS/Дрифт
Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»
«Мерседес» всё-таки завалил Хэмилтона деньгами. Но почему такой странный срок контракта? Новая сага о переговорах — уже через два сезона.
31 августа, 19:45
Формула-1
Леклер переоценён?
Леклер переоценён? Лидер «Феррари» всё чаще попадает в аварии и не хочет меняться В Зандворте Шарль допустил две ошибки и лишил себя шансов на очки. Неужели он сможет привести «Скудерию» к титулу?
31 августа, 16:30
Формула-1
Тематический парк аттракционов Ferrari
Фото
Разгон до 240 км/ч менее чем за 5 секунд! Какие ощущения от крутых аттракционов Ferrari? Рассказ о тематическом парке Ferrari World, где бывали пилоты Формулы-1. С грустным юмором болельщика «красных».
30 августа, 12:30
Формула-1
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