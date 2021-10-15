Вроде то же самое, а вроде нет. Обзор NHL 22

Сообщество NHL в сравнении с FIFA совсем небольшое, поэтому и волна хейта в сторону Electronic Arts от киберхоккеистов не так заметна, как от фанатов футбола. Но, поверьте, критикуют разработчиков хоккейного симулятора не реже.

И если у FIFA есть хоть какая-то конкуренция в лице PES, то авторы NHL предоставлены сами себе.

У серии уже давно нет соперников. Плохо это или хорошо? Как показывает пример с футболом, конкуренция не гарант развития и прогресса. Так что не думаю, что NHL была бы другой, появись на горизонте соперник в лице, например, 2К.

Как бы там ни было, но NHL выпускают и пытаются хоть как-то развивать. Да, не так быстро, как это хочется игрокам. Но небольшой прогресс, навеянный консолями нового поколения, всё-таки есть. Мы поиграли в NHL 22 и готовы высказать мнение о ней.

Движок новый, проблемы старые

Серия впервые за семь лет перебралась на новый движок — с Ignite на Frostbite. Оба разработаны внутри самой Electronic Arts. Что интересно, FIFA и Madden NFL перекинули на Frostbite ещё несколько лет назад (в 2016-м и 2017-м соответственно).

NHL подзадержалась на Ignite и решилась перейти на новый движок только сейчас. Складывается ощущение, что если бы не вышедшие консоли, то переход откладывали бы и дальше.

Заметны ли улучшения в графике? Непременно. Картинка стала чётче, пропало ощущение мыла, а лёд наконец-то стал белоснежным, а не мутно-сероватым.

Дизайн меню напомнил NHL 09. Если вы скучали по спискам, то радуйтесь. Самое главное, что пропал этот гигантизм — больше никаких квадратов и клеточек. Опасные моменты из реальных матчей в меню — как приятный бонус.

Есть изменения и в геймплее. Глобально игра — всё такая же аркада. Старые анимации, всё те же подёргивания клюшки, те же корявые движения вратарей и старые скрипты. Добавим сюда те же кат-сцены и старые модельки болельщиков на трибунах — и получим какой-то неправильный некстген.

С первого взгляда большой разницы с прошлогодней NHL 21 нет. У меня даже сложилось впечатление, что на новый движок просто натянули старые анимации. Но это впечатление обманчиво, потому что в геймплей внесли много незначительных правок, а в глобальном плане ничего менять не стали.

Понравилось, что игроки активно перехватывают пасы, а если надолго зажать кнопку передачи шайбы, то принимающий пас хоккеист может её не обработать, шайба просто отскочит от него. Наконец-то пропало ощущение прилипания шайбы — игрок может потерять её в любой момент. И не просто от удачно проведённого силового приёма, а от банально сильно поданного паса.

X-Factor — маркетинговая уловка?

Начиная с NHL 22, лучшие игроки мира, попавшие в топ-50 хоккеистов игры, получили личные умения, которые нужно прокачивать за виртуальные очки. По сути, это уникальные способности, которые должны выгодно отличать звёздных хоккеистов от всех остальных.

Один игрок бегает как ураган, другой быстро подбирает и перехватывает шайбы, третий точно отдаёт пас, а четвёртый обладает повышенной силой и точностью при выполнении бросков на ходу. Всё это заметно, но выглядит так, будто игрокам дали новую игрушку для изучения. С той целью, что они будут охотиться за этими игроками и вкладывать свои деньги в их развитие.

Особенности DualSense на PS5 только отвлекают

Одно из преимуществ нового геймпада — прикольные тактильные ощущения. В NHL 22 они тоже есть, но их чересчур много. Да, круто ощущать скольжение хоккеиста по льду и звук сирены после каждого забитого гола. Но когда геймпад трясётся от малейшего толчка, это сильно отвлекает, хочется просто взять и отрубить все эти штуки. А сделать это в игре нельзя. Вам придётся зайти в настройки геймпада и приглушить их.

Неправильный некстген или…

Старых проблем в NHL 22 действительно полно. В меню пропадают шрифты, карточки иногда не передаются, теряются на аукционе или вовсе пропадают с аккаунта. Игроки застревают друг в друге, а шайба плохо различима на площадке, пока вы не увеличите её в настройках игры. Все эти неприятные моменты раздражают.

Но впервые за столько лет игра ощущается свежо. Если в NHL 21 не хотелось играть уже спустя неделю, то про NHL 22 такого не скажешь. Нововведения в геймплее, хоть и незначительные, добавили игре веселья и непредсказуемости.