Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — ЦСКА в РПЛ, хоккейный ЧМ и теннис

Насыщенное 11 мая в спорте: плей-офф в НХЛ и НБА, финальный матч «России 25» в большом туре, а ещё болеем за Касаткину и Медведева в Риме!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «Никс» теряют игроков по ходу серии, «иноходцы» воспользуются проблемами соперника?

Ещё по ходу регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» потерял Джулиуса Рэндла до конца сезона. По ходу плей-офф в команде получили травму Боян Богданович и О Джи Ануноби, которые теперь точно не помогут команде в постсезоне. Лидер «Никс» Джейлен Брансон провёл последний матч практически на одной ноге. В общем, у Тома Тибодо, который держит своих основных игроков почти по 48 минут – большие проблемы. «Индиана Пэйсерс» хоть и уступает в серии со счётом 0-2, но не страдает от травм. К тому же проведёт две игры кряду на домашнем паркете. «Иноходцы» заберут третью встречу?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: Йокич докажет, что является настоящим MVP НБА?

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» находится в ужасном положении во втором раунде плей-офф НБА. «Самородки» во главе с Николой Йокичем, который буквально пару дней назад получил третью в карьере статуэтку MVP, проиграли два домашних матча «Миннесоте Тимбервулвз» и теперь отправляются в Миннеаполис не в лучшем расположении духа. Клубу из Колорадо необходимо включаться на полную катушку, чтобы у «волков» появились какие-то проблемы. Пока «Миннесота» чувствует себя в серии слишком хорошо. 0-3 или же борьба?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» исправиться за провал в первом матче?

«Нефтяники» должны были забирать первую встречу, однако умудрились упустить преимущество в три шайбы и трижды пропустить за пять минут третьего периода. Если «Ойлерз» будут и дальше играть так же, как в последней двадцатиминутке, то шансов сравнять счёт в серии им не видать. Ехать домой с 0-2 «Эдмонтон» вряд ли хочет.

🏒 13:20: Великобритания — Канада, ЧМ-2024, Группа A

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли британцы дать отпор чемпионам мира?

На самом деле, никакой интриги в этом матче быть не должно — уровни команд абсолютно несопоставимы. Даже наличие лучшего снайпера ЧМ-2021 Лиама Кирка вряд ли поможет европейской сборной на что-либо рассчитывать в игре с канадцами. Старт чемпионата мира для действующих чемпионов ожидается очень лёгким.

🏒 13:20: Франция — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Казахстан начать турнир с победы?

Удивительно, но на прошлом мировом первенстве казахстанцы выигрывали исключительно со счётом 4:3, дважды решив исход встречи в серии буллитов и ещё раз справившись за положенные 60 минут. Французы же год назад победили лишь однажды, сделав это в стартовом матче. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

⚽️ 14:00: «Рубин» — «Ростов», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останется ли «Ростов» в борьбе за топ-5?

«Рубин» и «Ростов» проводят неплохой сезон. Казанцы после возвращения в РПЛ идут девятыми, ростовчане — седьмые. У обеих команд сохраняются шансы на итоговое место в топ-5 (у «Ростова», конечно, больше). Очная игра на финише сезона определит, будет ли команда Валерия Карпина в итоговой пятёрке или к ней ближе станет «Рубин». Для казанцев важно победить на фоне слухов о возможном увольнении Рашида Рахимова в случае непопадания в топ-8.

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: серия переезжает в Краснодар, хозяевам помогут трибуны выйти вперёд?

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС уверенно выиграл первый матч полуфинальной серии плей-офф. Однако во втором «Локомотиву-Кубань» удалось сломить соперника. Причём подопечные Александра Секулича лучше всего себя проявили в четвёртой четверти матча, разгромив соперника перед своими зрителями со счётом 32:17. Следующая игра пройдёт в Краснодаре, где теперь болельщики красно-зелёных будут отчаянно поддерживать свой любимый клуб. Кто вырвется в лидеры серии?

🎾 14:00*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Наоми Осака (Япония, SR), Рим, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет первая ракетка России с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Дарья Касаткина успешно стартовала на «тысячнике» в Риме, выбив из сетки немку Татьяну Марию. Теперь первая ракетка России за место в четвёртом круге померяется силами с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой, которая пытается вернуться на былые позиции после рождения ребёнка. Ранее соперницы встречались однажды — в финале Индиан-Уэллса-2018, где верх тогда одержала японка. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке Рима с кем-то из пары Линда Носкова — Чжэн Циньвэнь.

⚽️ 14:30: «Фулхэм» — «Манчестер Сити», АПЛ, 37-й тур

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Интрига: «Сити» сделает ещё один шаг к титулу?

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, но по потерянным очкам — первое. Команде Пепа Гвардиолы достаточно выиграть три оставшихся матча. И титул снова окажется в Манчестере. Впереди — тяжёлый выезд к «Фулхэму». Да, лондонцы находятся в середине таблицы, но на «Крэйвен Коттедж» всегда тяжело играть. Посмотрим, повлияет ли «Фулхэм» на чемпионскую гонку. Есть шанс помочь соседям из «Арсенала».

🎾 15:30*: Джек Дрэйпер (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия, 2), Рим, второй круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева в Риме?

Даниил Медведев неделю назад установил рекорд на «Мастерсе» в Мадриде, впервые дойдя там до 1/4 финала. Правда, затем россиянин снялся посреди матча с Иржи Легечкой, сославшись на травму. Но сейчас Даниил полон решимости защитить титул на аналогичном турнире в Риме, где он посеян под вторым номером. Первым соперником Медведева будет британец Джек Дрэйпер. Теннисисты ранее не встречались друг с другом, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Алехандро Давидович-Фокина — Хамад Меджедович.

⚽️ 16:30: «Спартак» — «Краснодар», РПЛ, 28-й тур

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Интрига: «Спартак» отнимет у «Краснодара» надежды на золото?

«Краснодар» находится в чемпионской гонке, но не в статусе фаворита. За три тура до конца южане на одно очко отстают от «Зенита». Терять очки нельзя ни в коем случае. Но впереди у «Краснодара» тяжёлый выезд к «Спартаку». Красно-белые не борются за медали, задача одна — просто финишировать как можно выше. На «Спартак» не давит груз ответственности, поэтому москвичи выйдут играть налегке. Сможет ли «Краснодар» воспользоваться этим? Если «быки» не увезут победу, то уже вряд ли поборются за титул.

🏒 17:10: Беларусь — «Россия 25», Большой тур Сборной

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 11 мая 2024, суббота. 17:10 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли россияне выиграть все матчи тура?

«Россия 25» не знает поражений в рамках большого тура, победив во всех четырёх предыдущих встречах и пропустив лишь в последней. Подопечные Романа Ротенберга постараются закончить тур на мажорной ноте и обыграть белорусов на их территории — последний матч состоится в Минске.

⚽️ 17:15: «Вильярреал» — «Севилья», Примера, 35-й тур

Интрига: битва двух крепких испанских клубов, проваливших сезон

«Вильярреал» и «Севилья» — крутые по меркам Испании команды. А вторые и вовсе носят статус «королей Лиги Европы». Но в нынешнем сезоне оба клуба плетутся в середине. «Вильярреал» идёт девятым, «Севилья» — 12-я. Команды ни на что не претендуют, но почему бы не завершить сезон красивой серией побед? Начать можно со следующего матча.

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🏒 17:20: Польша — Латвия, ЧМ-2024, группа B

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Интрига: сможет ли Польша триумфально вернуться в элиту мирового хоккея?

Поляки не играли на чемпионате мира с 2002 года — спустя такой продолжительный срок сборная из Восточной Европы вновь получила шанс оказаться среди сильнейших команд в мире. Начать турнирный путь полякам предстоит в матче со сборной Латвии — получится ли у вновь прибывшей сборной начать ЧМ с победы?

⚽️ 19:00: «Зенит» — ЦСКА, РПЛ, 28-й тур

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Интрига: «Зенит» прервёт безвыигрышную серию и приблизится к шестому золоту РПЛ?

«Зенит» проводит слабый по своим меркам сезон, но всё равно претендует как на Кубок, так и на золото РПЛ. В турнирной таблице чемпионата петербуржцы занимают первое место за три тура до финиша. Впереди — самая тяжёлая игра. В гости к команде Сергея Семака приезжает ЦСКА. Да, армейцы идут восьмыми и проваливают сезон. Но на один матч собраться способны. Да и можно порадовать болельщиков победой над «Зенитом». Тем более что петербуржцы не побеждают в чемпионате уже три тура. Кстати, впереди у команд ещё ответный матч финала Пути РПЛ Кубка. Но чем закончится вторая серия трилогии?

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Болонья», Серия А, 36-й тур

Интрига: экс-чемпион Италии усложнит «Болонье» шансы на попадание в ЛЧ?

«Наполи» сложил с себя полномочия чемпиона Италии. Команда проваливает сезон, занимая восьмое место за три игры до конца. Есть небольшой шанс попасть в Лигу Европы, но нужно побеждать самим и ждать потерь у конкурентов. А «Болонья» рвётся в Лигу чемпионов. Уникальный шанс для скромного клуба. Однако место в турнире команде Тьяго Мотты ещё не гарантировано. Нужно побеждать на финише сезона. Хотя очки нужны и «Наполи». Кто приблизится к решению своих задач?

⚽️ 19:30: «Ноттингем Форест» — «Челси», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Челси» цепляется за попадание в еврокубки

«Челси» под конец сезона включится за попадание в еврокубки. Помогают осечки конкурентов, да и сами лондонцы стали стабильнее. В 37-м туре команда Маурисио Почеттино едет в гости к «Ноттингем Форест». «Лесники» всего на три очка опережают зону вылета, поэтому место в АПЛ на следующий год ещё не гарантировано. Так что «Ноттингем» будет сражаться с «Челси» на максимум. Получится ли у лондонцев в такой ситуации набрать три очка?

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⚽️ 19:30: «Гранада» — «Реал» Мадрид, Примера, 35-й тур

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Интрига: что покажет новый чемпион Испании и финалист ЛЧ?

«Реал» — чемпион Испании и финалист Лиги чемпионов. Мадридцы снова завершают сезон красиво. В предстоящем матче с «Гранадой» никакие задачи не решает ни одна, ни другая команда. Соперник «Реала» уже оформил вылет из Примеры. Так что ждём просто весёлой игры. «Реал» наверняка побережёт лидеров, чтобы те не получили травму. Всё-таки менее чем через три недели — финал ЛЧ.

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🏒 21:20: Норвегия — Чехия, ЧМ-2024, группа A

Интрига: каким получится возвращение Матса Цуккарелло и Патрика Торесена на ЧМ?

Спустя восемь лет на чемпионат мира возвращается лучший игрок в истории норвежского хоккея Матс Цуккарелло, но не менее интересно и первое с 2019 года появление Патрика Торесена. В ноябре скандинавскому викингу исполнится 41 год, но при этом по итогам прошедшего сезона он стал самым результативным игроком своей сборной. Сможет ли дуэт ветеранов привести Норвегию к успеху?

⚽️ 21:30: «Балтика» — «Динамо» Москва, РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» останется в чемпионской гонке?

«Динамо» одержало четыре победы подряд и включилось в чемпионскую гонку. Да, впереди «Зенит» и «Краснодар», но шансы у москвичей неплохие. Хотя в 28-м туре их ждёт тяжёлое испытание. «Балтика» борется за выживание и идёт 15-й, показывая при этом симпатичный футбол. Есть немаленькие шансы, что калининградцы дома отберут очки у «Динамо». Тогда бело-голубые уже вряд ли включатся в борьбу за титул. А если же выиграет «Динамо», то тогда уже «Балтике» необходимо мини-чудо, чтобы спастись. Ключевой матч сезона для обеих команд.

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: домашние трибуны помогут Дончичу с Ирвингом обыграть «молний»?

В серии с «Лос-Анджелес Клипперс» «Даллас Маверикс» отдал первый матч, а затем выиграл второй. В противостоянии с «Оклахома-Сити Тандер» случилось то же самое. Подопечные Джейсона Кидда уступили в первой встрече, но затем реабилитировались во второй и сравняли счёт. Серия переезжает на домашний паркет «Далласа». Лука Дончич получил поддержку от Пи Джей Вашингтона во второй игре. Своё слово ещё не сказал Кайри Ирвинг, который великолепно провёл серию с «парусниками». «Молниям» удастся что-то противопоставить хозяевам?