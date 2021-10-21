Как мы влюбились в «Тамагочи» в 90-х и как культовая игрушка повлияла на культуру

«Тамагочи» — электронная игрушка, знакомая всем, кто рос в 90-х. Её обожали дети и ненавидели учителя, снимали в сериалах и продавали на каждом шагу.

Она породила жуткие городские легенды и стала одним из индикаторов школьного престижа. И самое удивительное, что настоящий «Тамагочи» до России нашего детства так и не добрался.

«Тамагочи» ворвалась в нашу жизнь внезапно

Мания нагрянула как гром среди ясного неба. Ещё вчера о нём никто и знать не знал, а сегодня уже все одноклассники ухаживают за виртуальными питомцами, с трудом попадая пальцами в маленькие кнопочки яйцевидных и не только брелоков.

Хорошо помню, как ехал с родителями куда-то в московском метро и мама обратилась к одному из пассажиров с вопросом «Который час?». Взрослый и серьёзный мужчина достал из кармана «Тамагочи» и подсказал время по встроенным в игрушку часам.

Идея оригинального «Тамагочи» родилась в середине 90-х в одном из подразделений японского игрушечного гиганта — компании Bandai. В названии девайса скрывается сочетание двух слов: японского tamago (яйцо) и английского watch (часы).

В ранних концептах даже подразумевалось, что покупатели будут носить новое устройство на руке, да вообще идея сочетания электронной игры и часов в одном девайсе для Японии не нова. Вспомнить хотя бы суперуспешные портативные консоли Nintendo Game & Watch, известные в нашей стране благодаря их копиям под общим названием «Электроника».

В большинстве русскоязычных статей рассказывается, что идея революционной игрушки пришла в голову чуть ли не рядовой японской домохозяйке Аки Маита, которая и продала идею Bandai — но это не более чем красивая маркетинговая легенда.

На самом деле, Аки трудилась в отделе разработки компании и помогала довести до ума уже готовую идею, придуманную сторонним японским бизнесменом Акихиро Ёкои.

Видимо, в Bandai решили, что коммерчески привлекательнее сделать лицом бренда женщину, поэтому на протяжении года после выпуска брелоков с виртуальными питомцами производитель использовал лицо Маиты во всех рекламных кампаниях и называл именно её изобретательницей игрушки.

Впоследствии Ёкои рассказывал, что концепция карманного зверька родилась у него после просмотра телерекламы, по сюжету которой мальчик расстраивался, что не может взять домашнюю черепашку с собой в летний лагерь. Следов той самой рекламы в интернете не найти, так что это обстоятельство, возможно, тоже всего лишь изобретательный маркетинговый ход.

Так или иначе, Bandai выпустила «Тамагочи» в Японии в 1996 году, а уже спустя год виртуальные животные заполонили полки магазинов в Америке и Европе.

А теперь откровение: среди персонажей оригинального «Тамагочи» Bandai не было привычных нам животных, вырастить можно было исключительно странного вида пришельцев. Было 6 разных взрослых особей и один секретный «персонаж» — лысый старичок по имени Оядзитти в японской версии или взрослый качок по имени Билл в международной.

В детстве мы не могли об этом догадываться, но в основе электронной игры лежала целая предыстория, причём совершенно дикая. Её описывают официальные книги и мультфильмы.

Согласно сюжету, тамагочи — это пришельцы с далёкой планеты. Один из её обитателей, тот самый старикашка Оядзитти, испытывает проблемы с алкоголем. В один прекрасный день он вляпывается в тамагочью лепёшку (не шутка) и становится объектом всеобщих насмешек. От злости и обиды он буквально спаивает планету (sic!) тамагочи, вливая ей в глотку бутылочку саке. Пьяная планета буянит, становится непригодной для жизни, её обитатели вынуждены бежать на космическом корабле и разбиться на нашей с вами Земле. Тут их находит и выхаживает заботливый профессор Бандзо вместе со своей ассистенткой Микатю. Чтобы пришельцы могли существовать в условиях земной атмосферы, парочка учёных изобретает для них специальные яйцевидные капсулы.

Дальше вы уже поняли. Интересно, что факт о наклюкавшейся саке планете присутствует только в японских медиа, историю об алкоголизме планетарного масштаба от американских и европейских детей скрыли.

«Тамагочи» снискала невероятный успех во всём мире и принёс Bandai огромную прибыль. Компания начала активно вкладываться в развитие вселенной и производство всё новых и новых поколений игрушек.

Однако горькая правда заключается в том, что мы не видели ни оригинальной «Тамагочи», ни последующих её итераций. В России 90-х продукция Bandai никогда официально не продавалась, а наши прилавки заполонили подделки всех цветов, форм и размеров, ведь практически сразу после релиза игрушку начали нещадно копировать все кому не лень.

На успехе «Тамагочи» пытались нажиться сотнями способов

Разнообразие клонов игрушки поражает воображение. Дошло до того, что на многочисленных азиатских заводах даже начали производить клонов клонов. Среди самых известных имитаций — японские бренды Gyaoppi, Nano Pets от солидной американской фирмы Playmates и даже «Тамагочи», выходившие под брендом будто бы российской фирмы Apollo.

Большинство из них объединяет надпись «X в 1» на корпусе, где X — это число видов животных внутри устройства. Да-да, от оригинальных персонажей Bandai не осталось их следа, в дешёвых подделках их заменили пиксельные и едва узнаваемые котики, собачки и прочие динозаврики.

Когда фантазия относительно звериного мира иссякла, в ход пошли разные формы и размеры корпусов. Отлично помню, как моя соседка по парте принесла в школу огромную «Тамагочи» в форме кошачьей головы и размером, наверное, с современный мобильный телефон.

Чемпионату миру 1998 года во Франции в числе другой официальной сувенирной продукции выпустили клон «Тамагочи» с одним-единственным животным — петушком Футиксом, маскотом того мундиаля.

Если вам кажется, что классифицировать всё разнообразие ширпотребных виртуальных питомцев 90-х просто невозможно, вы ошибаетесь. На русском языке существует и уже выдержала два переиздания «Карманная энциклопедия «Тамагочи»». Это объёмный справочник-каталог клонов электронной игрушки Bandai, равных которому просто нет в мире. Тем приятнее, что написана книга нашей соотечественницей под псевдонимом Виллианна Тромбон. Поспешите заполучить экземплярчик, говорят, их осталось мало.

Игрушку мощно критиковали за то, что она затягивала детей

Конечно, как и на любые популярные детские развлечения, на «Тамагочи» обрушился шквал критики, прежде всего со стороны родителей и учителей. Прекрасно помню, как наша классная руководительница в рамках борьбы с игроманией грозилась отнимать питомца [если видела его во время урока] и отдавать уже только родителям. Бессердечным учителям было не понять, что за целый учебный день виртуальная собачка, кошечка или динозаврик просто помрёт с голоду.

Со «смертью» питомца была связана и самая популярная городская легенда, веру в которую активно подогревала пресса по всему миру. В конце 90-х мне не раз приходилось слышать истории о том, как какие-то дети, не выдержав смерти любимого пиксельного зверька, наложили на себя руки. Однако кроме пересказа слухов и максимально размытых упоминаний мне не удалось найти в интернете ни одного задокументированного случая суицида из-за «Тамагочи. А

вот специализированные кладбища виртуальных питомцев действительно существовали: предприимчивые люди в Британии и других странах организовывали в конце 90-х массовые захоронения пластмассовых брелоков.

Помимо нападок со стороны родителей и сочувствующих, создатели «Тамагочи» Ёкои и Маита удостоились язвительных стрел от профессионального сообщества. В 1997 году паре присудили пародийную Шнобелевскую премию по экономике с формулировкой: «За то, что отрядили миллионы человеко-часов на уход за виртуальными питомцами».

«Тамагочи» оставил очень жирный след в поп-культуре

Виртуальные питомцы появлялись везде. В пятьм сезоне «Теории большого взрыва» Шелдон в качестве доказательства своих познаний в области биологии хвастается «Тамагочи», жизнь которого ему удаётся поддерживать с 1998 года, а в коробке дяди Стэна из мультсериала «Гравити Фолз» легко разглядеть знакомый яйцевидный девайс.

И всё же это не более, чем пасхалки, а вот у сценаристов отечественных сериалов 90-х «Тамагочи» — настоящий двигатель сюжета. В 39-м эпизоде подросткового хита «Простые истины» одиннадцатиклассник Игорь Цыбин находит под лестницей школы виртуального питомца, называет его Федей и так увлекается заботой о нём, что идёт на конфликт с учителями и одноклассниками.

Засветился «Тамагочи» и в нетленных «Улицах разбитых фонарей»: в одной серии Дукалис под хохот коллег по отделу увлечённо пытается накормить виртуального зверька своей племянницы. В Японии пошли ещё дальше и выпустили нескольких сериалов и аж два полнометражных аниме — в 2007 и 2008 годах.

Что происходит с культовой игрушкой сейчас?

Тамагочи-мания во всём мире прошла довольно быстро, но не бесследно. На протяжении двух десятилетий многие компании пытались повторить успех игрушки: «Тамагочи» переходили в онлайн, выходили в качестве приложений для мобильных телефонов и даже трансформировались в СМС-игру, однако для всех ностальгирующих вскоре появится способ вернуться в детство иным способом.

Буквально недавно, в честь 25-летия с момента выхода оригинальной игрушки, компания Bandai анонсировала выпуск специальных смарт-часов со встроенной «Тамагочи». Идею с тех самых ранних концептов устройства воплотили в реальность и начнут продавать с 23 ноября 2021 года по цене около $ 60 за штуку.

Среди особенностей: тачскрин, примитивные голосовые команды и два варианта расцветки (мятный и коралловый). Так что не удивляйтесь, если в недалёком будущем в ответ на вопрос «Который час?» случайный человек взглянет на свои яркие часы и, назвав точное время, пробормочет: «Ох ты ж, тебя уже кормить пора».