Мы прошли игру про Свинку Пеппу. Теперь этого не придётся делать вам

22 октября в продажу поступила игра про Свинку Пеппу — «Мой Друг Свинка Пеппа». Однако с самого анонса мало кто понимал, как это вообще играется. Мы неиронично прошли новинку и делимся впечатлениями.

Сразу надо понимать, что это детская игра, а то вдруг вы незнакомы с первоисточником. Персонажи тут говорят медленно, пискляво и по несколько раз повторяют поставленную цель. Папа потерял очки? Давайте три раза проговорим это, да ещё и без возможности ускорить или пропустить реплики.

Геймплейно при этом от игрока почти ничего не требуется: ходить можно только налево или направо, а единственная кнопка — действие (на PlayStation — «Икс»). Ладно, приврал, на «Квадрат» ещё можно рычать. Но на этом всё.

На спринте самый сложный геймплей — надо хотя бы раз в пять секунд нажимать «Икс».

В целом всё это играется как интерактивный эпизод мультсериала, где игрок совсем чуть-чуть может отойти от протоптанной тропы — хотя даже это звучит слишком громко для местного геймплея.

Все сводится к тому, что Пеппа и протагонист («Друг») приходят куда-то, там включаются заставки, три раза проговаривают цель, после чего вы приходите в другое место, нажимаете «Икс» и, скорее всего, на этом этап закончится. Трофей в кармане. Повторите ещё 10 раз — тогда и платина ваша.

Играть, когда тебе уже не три года, трудно. Манера общения, отсутствие геймплея и какой-либо интерактивности убивает любой дальнейший интерес — однако тут настигает первый сюрприз. Игра проходится за один час.

Оправдать покупку очень сложно, а подойдёт игра только самым маленьким поклонникам оригинального шоу. И то не совсем понятно, зачем в это играть. С таким же успехом можно посмотреть прохождение на YouTube (мы, кстати, подготовили его для желающих), да ещё и сэкономить время. Почему?

Один раз даже удалось переодеться — выбрать костюм, правда, не дали

Чтобы хоть немного увеличить продолжительность, разработчики пошли нетривиальной дорогой. Постепенно Пеппа устаёт, после чего сразу появляются родители и отвозят героев домой — спать. А наутро, если вы не успели закончить этап, приходится начинать всё заново.

К примеру, чтобы попасть в музей, надо:

Выйти из дома. Сесть в машину родителей. Проехать по дороге. Приехать в местный детский садик. Сесть в автобус и приехать в музей.

У меня, например, Пеппа начала засыпать посреди посещения культурного заведения после длинной заставки. В итоге, чтобы закончить похождение уровня, пришлось всё сделать по новой. И опять же, ни ролики, ни реплики пропускать нельзя.

Пеппа посреди схода с горы на лыжах — тут же появились родители и отвезли героев домой спать. Теперь, чтобы спуститься, придётся вновь поехать в лес, полетать на воздушном шарике, забраться на гору и начать спуск.

В целом «Мой Друг Свинка Пеппа» ощущается как попытка с минимальными вложениями получить побольше денег. Иначе вообще сложно оправдать такую высокую стоимость продукта — графика простая, локаций минимум (между ними ещё и загрузки есть), а геймплей не отличается хоть какой-то изящностью.

Опытная команда, как мне кажется, может реализовать подобное всего за несколько месяцев — и то, наверное, нашлось бы место каким-то интересным геймплейным этапам. Маленькому ребёнку, впрочем, такая игра наверняка понравится — да и перепроходить её можно до бесконечности. Однако есть ли в этом смысл при живом сериале? Уж точно не за такие деньги.

И мы не шутили, вот первая часть прохождения игры.

(Вторая часть на 27 минут доступна по ссылке тут)